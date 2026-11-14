Star TV'nin Sevilen Dizisi Başkalarının Hayatı Yeni Tanıtımıyla Nefes Kesti: Hülya ve Sarp Karşı Karşıya!

Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı dizisinin bu akşam STAR'da ekrana gelecek yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Hülya ve Sarp arasındaki sert kavga dikkat çekti.

Star TV'nin Sevilen Dizisi Başkalarının Hayatı Yeni Tanıtımıyla Nefes Kesti: Hülya ve Sarp Karşı Karşıya!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2026 16:57

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Star TV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Başkalarının Hayatı dizisinin bu akşam yayınlanacak heyecan dolu yeni bölümünden merak uyandıran bir tanıtım daha paylaşıldı. Gerilimin bir an olsun düşmediği tanıtımda Hülya ile Sarp arasında yaşanan sert yüzleşme ve karşılıklı ağır ithamlar dizinin sıkı takipçilerini şimdiden ekran başına kilitledi.

Hülya'nın İmaları Gerilimi Zirveye Taşıdı

Yayınlanan yeni tanıtıma Hülya ve Sarp arasındaki keskin diyaloglar damga vurdu. Hülya'nın Sarp ve Neslihan'ın hayata geçirmeye hazırlandığı yeni plan üzerinden yaptığı imalı konuşmalar ikili arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi.

Sarp, Hülya'nın bu imalarına kayıtsız kalmayarak sert bir çıkış yaptı ve "Kendinle karıştırıyorsun Neslihan'ı. Bu evde var olabilmek için emir alan sadece sensin" sözleriyle karşılık verdi. Hülya ise bu ağır itham karşısında geri adım atmayarak "Aşk yaşıyorum diye kendini kandıran da sensin" diyerek tartışmanın fitilini daha da ateşledi.

Sarp'ın Evlilik Çıkışı Hülya'yı Derinden Sarstı

Tartışmanın giderek büyüdüğü sahnede Sarp'ın doğrudan Hülya'nın evliliğini hedef alan sözleri adeta bomba etkisi yarattı. Sarp'ın "Aşık olmadığı biriyle hayatını geçiren de sensin. İstediğin buysa kimseye laf düşmez. Bedeli yapayalnız kalmak olsa da…" ifadeleri Hülya'yı derinden sarsarak köşeye sıkıştırdı. İkili arasındaki bu büyük hesaplaşmanın köşk içerisindeki dengeleri nasıl değiştireceği ve Neslihan'ın yeni planının nasıl işleyeceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Sürpriz gelişmeleri ve nefes kesen yüzleşmeleriyle “Başkalarının Hayatı”, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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