"Rol Arkadaşıyla Aşk Yaşıyor" Denmişti: Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun Sessizliğini Bozdu!

Uzak Şehir dizisinin Sadakat'i Gonca Cilasun rol arkadaşı Barış Yalçın ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı. Ünlü oyuncu "Nasibimi kapatmayın" dedi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2026 16:33

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni ve büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı Sadakat Albora karakteriyle oyunculuk performansına hayran bırakan başarılı isim Gonca Cilasun bu kez özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialarla magazin gündeminin zirvesine oturdu. Yeni sezon öncesinde tam 10 kilo vererek fit görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncunun, aynı dizide kamera karşısına geçtiği rol arkadaşıyla aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Sosyal medyada hızla yayılan bu söylentilerin ardından Gonca Cilasun sessizliğini bozarak net bir açıklama yaptı.

10 Yaş Farkı İddiası X'te Gündem Olmuştu

Magazin kulislerini hareketlendiren iddialara göre, Gonca Cilasun'un Uzak Şehir dizisinde Erol karakterine hayat veren başarılı oyuncu Barış Yalçın ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Özellikle sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) kullanıcılar arasında hızla yayılan bu söylentilerde, ikilinin arasında bulunan 10 yaş farkı da çok konuşulan detaylar arasında yer almıştı.

"Barış Benim Sadece Ekipteki Can Arkadaşlarımdan Biri"

Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Gonca Cilasun yaptığı esprili ve net açıklamayla aşk iddialarını kesin bir dille yalanladı. Rol arkadaşı Barış Yalçın ile aralarında yalnızca güçlü bir dostluk bağı bulunduğunu belirten usta oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Barış benim sadece ekipteki can arkadaşlarımdan bir tanesi… Barış'la çok iyi iki arkadaş olmaktan öte değiliz… Hem nasibimi de kapatmayın aslı astarı olmayan haberlerle."

Gonca Cilasun'un bu samimi çıkışı hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken ünlü oyuncu setteki yoğun temposuna ve Uzak Şehir dizisindeki başarılı performansına odaklanmaya devam ediyor.

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