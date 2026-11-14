Magazin Kulislerini Sallayan Benzerlik: Olgun Toker'in Nişanlısını Görenler Hande Erçel Sandı

Olgun Toker'in nişanlısı Yağmur Karakılınç İstanbul'da katıldıkları bir lansmandaki görüntüleriyle Hande Erçel'e benzetildi. Sosyal medyada gündem olan o anlar...

Magazin Kulislerini Sallayan Benzerlik: Olgun Toker'in Nişanlısını Görenler Hande Erçel Sandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2026 17:14

Çirkin dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Olgun Toker geçtiğimiz temmuz ayında uzun süredir aşk yaşadığı güzellik ve yaşam editörü Yağmur Karakılınç'la Bursa'da aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift bu kez İstanbul’da katıldıkları görkemli bir lansmanda ilk kez birlikte objektif karşısına geçti. Çiftin muhabirlerin sorularını yanıtladığı anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Lansmandaki Görüntüleri Sosyal Medyayı İkiye Böldü

 

13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen ve otomobil ile parfüm konseptini bir araya getiren özel bir lansmana katılan Olgun Toker ve Yağmur Karakılınç basın mensuplarının sorularını neşeli bir şekilde yanıtladı. Muhabirlerin otomobil ve parfüm ikilisinden hangisine daha meraklı olduklarını sorduğu anlar 2. Sayfa'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından dikkatler doğrudan Olgun Toker'in nişanlısı Yağmur Karakılınç'a çevrildi. Sosyal medya kullanıcıları genç editörün yüz hatlarını ve duruşunu ünlü oyuncu Hande Erçel'e benzetti. Paylaşımın altına "İlk baktığımda Hande Erçel sandım", "İkizi gibiler inanılmaz bir benzetme" ve "Çok güzel bir hanımefendi" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

Bursa'daki Nişandan İstanbul Davetlerine

Temmuz ayında Bursa'da gerçekleştirilen kız isteme ve nişan töreniyle magazin dünyasının radarım giren çiftin bu özel gününde Olgun Toker'in yakın dostu Mustafa Üstündağ da yalnız bırakmamıştı. L'Officiel Türkiye ve ALL dergilerinde güzellik ve yaşam editörlüğü yapan Yağmur Karakılınç başarılı kariyeri ve duru güzelliğiyle magazin kulislerinin beğenisini toplarken çiftin İstanbul'daki davetlerdeki uyumu da dikkatlerden kaçmadı.

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