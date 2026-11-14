Show TV'nin Yeni Dizisi Menekşe İçin Geri Sayım Başladı!

Limon Yapım imzalı yeni günlük dizi Menekşe 30 Kasım Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.30'da SHOW TV'de başlıyor. Dizinin konusu ve oyuncuları belli oldu.

Show TV'nin Yeni Dizisi Menekşe İçin Geri Sayım Başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2026 16:48

Çocukluk yıllarında başlayan büyük bir aşkın yıllar içindeki izlerini, ayrılıkları ve hesaplaşmaları ekrana taşıyan Menekşe 30 Kasım Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.30'da SHOW TV'de!

Yayınlanan tanıtımda, geçmişten gelen kırgınlıklar ve sarsıcı yüzleşmeler ön plana çıkıyor. Menekşe'ye yönelik tehditler gerilimi giderek tırmandırırken aşk, öfke ve intikam duyguları hikayenin merkezine yerleşiyor. Geçmişin kapanmamış hesapları yeniden açılırken yaşanacak çarpıcı gelişmeler büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşliyor.

"Bu Kalp Senin İçin Atıyor!"

Genç oyuncuları deneyimli isimlerle buluşturan Menekşe'nin başrollerini Güz Bozkurt ve Batuhan Demir paylaşıyor. Danışmanlığını Mehmet Uyar'ın genel koordinatörlüğünü Cafer Özgül'ün üstlendiği dizinin senaryosunu Merve Ateşoğlu Balıkçı, Baran Yıldırım Gündoğdu ve Vural Balıkçı kaleme alıyor.

Yönetmen koltuğunda ise Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez'in oturduğu dizinin diğer oyuncu kadrosunda Çağrı Baylan, İlayda Sumak, Zeynep Serpil Bozkurt, Aysun Güven, Melike Baş, Ezgi Gezer, Çağatay Çabuk, Emel Kara, Merve Kurç, Rıza Sarıdoğan, Doğan Güneş ve Sibel Bay gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

Menekşe 30 Kasım Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.30'da SHOW TV'de!

 

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