Star TV'nin İddialı Komedisi Tuzlu Kahve Sete Çıkıyor: Kadroya İki Nazlı Birden Katıldı!

Yeni sezonun en merak edilen komedi projelerinden biri olan Poll Films imzalı Tuzlu Kahve izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Senaryosunu güçlü kalemler Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun kaleme aldığı dizi birbirine komşu ve akraba üç ayrı ailenin kahkaha dolu, renkli hikayesini ekrana taşıyacak.

Dev isimleri bir araya getiren kadroya son olarak ekranların sevilen iki ismi; usta oyuncu Nazlı Tosunoğlu ile başarılı performansıyla dikkat çeken Nazlı Senem Ünal dahil oldu.

Yıldızlar Geçidi Gibi Kadro Ve Yeni Karakterler

Aralarında Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam, Buğra Gülsoy, Settar Tanrıöğen, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Yasemin Ergene, Gökçe Özyol ve Melis Fis gibi dev isimlerin bulunduğu kadroya katılan oyuncuların rolleri de belli oldu.

Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisindeki performansıyla hafızalarda yer edinen Nazlı Tosunoğlu dizide Binnur Kaya'nın canlandırdığı Safiye karakterinin neşeli ve pratik zekalı yardımcısı Şengül olarak seyirci karşısına çıkacak.

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra sahne performanslarıyla da takdir toplayan Nazlı Senem Ünal hikayede Melodi karakterine hayat vererek genç ekibe renk katacak.

Eğlenceli kurgusu, usta oyuncu kadrosu ve dinamik mahalle havasıyla Tuzlu Kahve ekranlara kahkaha dolu bir nefes aldırmaya hazırlanıyor.