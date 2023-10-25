SSK ve Bağkurlu emekliye yüzde 68 zam hesabı! 7.500, 8.150, 8.500 TL maaş alanlara 3000 TL seyyanen zam geliyor

Emekli Ocak zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. SSK bağ-kuru memur emeklisi EYT Meclisi yaklaşık 17 milyon vatandaşın gözü kulağı Ocak ayında. Ekimde beklediği ara zam mı alamayan emekliler şimdiden yeni oranları araştırmaya başladı. Peki ocakta emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Emekliye Ocak zammı nasıl olacak? Seyyanen zam + refah payı + enflasyon farkı ile Ocak 2024 emekli maaş zammı hesaplaması haberimizde…

Ocak 2024 emekli maaş zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatta emeklilerin maaş zammı düzenlemesinin enflasyondan yüksek olmasının istendiği ortaya çıktı. İki bakanlık emekliye Ocak zammı için çalışmalarına başlarken yavaş yavaş zam ipuçları da gelmeye devam ediyor. Emekli Ocak zammı ile ilgili yeni gelişmelere göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre bir artış yapılacak. SSK ve bağ-kurlu emekliye %68 zam hesabı netleşti. Ayrıca en düşük emekli maaşına da 3000 TL'lik seyyanen zam planı var. Peki emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

ENFLASYON TAHMİNİ %68'E YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Geçtiğimiz günlerde ekim ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayınladı. Buna göre 2023 yılı enflasyon tahmini %68 olarak revize edildi. Bu durumda emekliye yapılacak 6 aylık zam oranı da en az %37 %38 civarında olacak. Ayrıca bu oranlara refah payının da eklenmesi ile birlikte %50'ye yakın bir zam oranının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANINDAN %50 ZAM AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yılbaşında yüksek zam oranlarının memur ve emeklileri beklediğini duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yaptığı açıklamada ara zam olmayacağını ancak Ocak 2024 zammının %50'ye yakın olacağını bildirmişti. Emekliler arasında da bu açıklama heyecan yarattı. Ocak 2024 emekli zammı ile ilgili uzmanlardan da yeni tahminler geldi.

Uzmanlara göre yılbaşında emekli maaşlarına en az %40-45 aralığında bir zam yapılacak. Aynı zamanda en düşük emekli maaşına beklenen seyyanen zam 3000 TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ekleyeceği refah Payı ile birlikte emekliye verilecek Ocak zammının en az %50 olması bekleniyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE ZAM ORANLARI

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon tahminlerine göre asgari ücret zammı memur zammı ve emekli maaş zammı belli oldu. İşte Merkez Bankası piyasa katılımcı anketi sonuçlarına göre zam oranları:

◗2023 yılı enflasyon tahmini: % 68.01

◗ 2023 yılı ikinci 6 aylık enflasyonu: % 40.27

◗ Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı: % 32.33

◗ Memur ve memur emeklisi Ocak ayı zam oranı: % 52.18

◗ En düşük memur maaşı: 33.505,47 TL

◗ En düşük memur emeklisi maaşı: 15.030,91 TL.