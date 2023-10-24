SSK ve Bağ-Kur emeklisine promosyona ek 4000 TL ödeme jesti geldi! Şartsız şurtsuz verilecek

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin düşük kalan maaş zamları nedeniyle zor günler geçirdiği bir gerçek. Emekliler Temmuz’da bekledikleri zam oranını alamayınca Ekim ayını beklemeye başlamış ancak yine ara zam konusu çözüme kavuşmamıştı. Emekli için gelen tek güzel haber ise 5000 TL’lik Cumhuriyet ikramiyesi olmuştu. Kasım ayının ilk yarısında ödenmesi beklenen Cumhuriyet ikramiyesine ek olarak emeklilere yeni bir güzel haber daha var.

ING Bank’tan emekli promosyonu kampanyasına yeni düzenleme yapıldı. Emekliler 3 yıllığına maaşlarını ING Türkiye’ye taşımaları durumunda 8500 TL’lik promosyon ödemesinin de sahibi olacak. Ancak emeklinin yüzünü güldürecek yeni bir müjde daha var. ING Bank promosyona ek bir ödeme daha veriyor. Üstelik de tek bir şartla tam 4000 TL karşılıksız ödeme yapılıyor. Peki kimler bu ödemeyi alabilir? Emekliye ING Bank’tan nakit promosyon desteğinin merak edilen tüm detayları haberimizde…

EMEKLİYE BÜYÜK JEST GELDİ

ING Türkiye emekli müşterilerine özel kampanya başlattı. Emekliler, maaşlarını ING Bank’a taşımaları ve 3 yıllığına maaşlarını buradan almaya söz vermeleri halinde tam 8500 TL maaş promosyonu almaya hak kazanacak. Emekliler için başlatılan bu yeni kampanya kapsamında ek ödemeler de geliyor. 7500 TL ve üstü maaş alan tüm emeklileri kapsayan kampanyaya katılmak isteyenler otomatik fatura ödeme talimatı da vermeleri durumunda tam 4000 TL ek ödeme almaya hak kazanacak. Böylece emeklinin alacağı toplam promosyon miktarı 12.500 TL’ye kadar yükselecek.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI

ING Bank emekli promosyonu kampanyası şartları da netleşti. Promosyon almak isteyen emeklilerin 3 yıllığına ING Bank’tan maaş alma sözü vermeleri gerekiyor. Buna ek olarak fatura ödeme talimatına da promosyon veren ING Bank 4 adet talimat vermeniz halinde 4000 TL promosyon desteği sunuyor. ING Bank’ın bu ödemesi 3 gün içinde emeklinin IBAN numarasına yatıyor.

7500 TL VE ÜSTÜ MAAŞ ALAN TÜM EMEKLİLER BAŞVURU YAPABİLİR

ING Bank emekli promosyon kampanyasından faydalanmak için 7.500 TL ve üstü maaş alan tüm emekliler başvuru yapabilir. maaş aralığına göre verilen promosyon 5100 TL ile 8.500 TL arasında değişiyor. emeklilerin promosyon alabilmek için banka şubelerinden mobil bankacılıktan ya da internet bankacılığından başvuru yapmaları ve promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

ING Bank Ayrıca turuncu ekstra müşterisi olan emekliler için Ekstra seçeneklerde sunuyor. çok sayıda düşük faizli kredi kampanyası hazırlayan ING Türkiye'ye başvuru yaparak bütün bu ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.