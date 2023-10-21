SSK ve Bağ-kur emeklisine 22.500 TL nakit ödeme! Tek tıkla başvuran emekli anında alacak

Milyonlarca Emekli olduğum süredir promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine emekliye 2018 yılından bu yana bankalar tarafından rekor promosyon ödemeleri gerçekleştiriliyor. Emekli promosyon kampanyaları ile ilgili Ekim ayında da yeni gelişmeler var. Tam 17 bankanın verdiği promosyonlar özellikle son 2 yıl içinde rekora çıkarken ING Türkiye yepyeni bir Kampanyayı daha duyurdu. Emekliler başvuru yaparak hem promosyon hem de düşük faizli ihtiyaç kredisi olabilecek.

4A 4B 4c emeklisi için yepyeni promosyon kampanyaları gelmeye devam ediyor. Ekim ile emekli promosyon ödemelerinde ING Bank'tan yeni bir duyuru yapıldı. 28 Ekim tarihine kadar devam edecek olan yeni kampanya kapsamında ING Türkiye başvuru yapan emeklilere hem promosyon ödemesi yapacak hem de düşük faizli ihtiyaç kredisi sunacak. Başvurular Bugün başladı kaçıran emekliler Çok pişman olur.

ING BANK'TAN EMEKLİYE PROMOSYON FIRSATLARI

SSK Bağ-kur memur emeklisi ve EYT emeklisi vatandaşlar promosyon ödemesi için ING Bank'ı tercih etmeleri halinde rekor promosyon fırsatlarını yakalayacak. Yeni kampanyasını Sabah saatlerinde açıklayan ünlüler Türkiye bir gün başvuru yapan Emeklilere sunacağı promosyon imkanını yükseltti. Emekli maaşını taşıyarak açıldığına ING'den almayı davet edenlere verilecek net promosyon 8.500 TL oldu. Ancak otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler ek olarak 4.000 TL'lik Promosyonu da cebine koyacak.

EMEKLİYE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

ING Bank'ın kampanyaları bununla da sınırlı kalmıyor. Toplamda 12.500 TL'lik promosyon desteği sağlayan ING Türkiye aynı zamanda emeklilere düşük faizli 10.000 TL'den başlayan emekli kredisi fırsatı da sunuyor. 36 ay vadeli olarak verilen emekli kredisinde üst limit 50.000 TL'ye kadar yükseliyor.

HEMEN MAAŞINI TAŞIYAN EMEKLİ ALIYOR

ING Türkiye Emekli promosyon kampanyası 28 Ekim tarihine kadar devam edecek. ING Bank şubeleri mobil bankacılık hizmetleri ve internet bankacılığı üzerinden başvurular yapılarak promosyon ödemesi alınması mümkün. Tek şart 3 yıllığına maaşınızı ING Bank'a taşıyarak maaş müşterisi olmak.