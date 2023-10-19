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SSK ve Bağ-kur emekli zammı SON DAKİKA! Yeni zam oranları emekliyi sevindirecek

SON DAKİKA HABERİ… Emekli maaşı zammı için yeni oranlar belli oldu. SSK ve Bağ-kur emeklisi bu oranlarla sevinecek.

SSK ve Bağ-kur emekli zammı SON DAKİKA! Yeni zam oranları emekliyi sevindirecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 13:59

Emekli zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT emeklisi olan vatandaşlar Ekim ayında ek zam beklentisi içine girmişti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere tek sefere mahsus ikramiye verileceğini zammın Ocak ayında yapılacağını söyledi. Peki emekliye Ocak 2024’te ne kadar zam gelecek? Emekliye ara zam ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-kur emekli zammı son dakika gelişmeleri…

SSK, Bağ-kur, Memur emeklilerine zam oranları merakla takip ediliyor. Kasım ayında verilecek Cumhuriyet ikramiyesi sonrası ek zam oranları da dillendirilmeye başlandı. Emekliye ek zam konusunda ilk olarak enflasyon rakamlarına bakılacak. Enflasyon oranlarına ek olarak emekliye refah payı da verilecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak 2024 zammı belli olacak. Peki konuşulan emekli zammı ne kadar? SSK ve Bağ-kur emeklisine % kaç zam gelecek? İşte emekliye Ocak 2024 zammı tahminleri…

3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 25’İ GEÇTİ

Emekli maaş zammı son dakika haberleri merakla bekleniyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları son derece önemli. Temmuz, Ağustos, Eylül ayı enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 25 oldu. Şu anda 3 aylık enflasyon verisinin de açıklanması bekleniyor. 2024 SSK, Bağ-kur, Memur emeklilerine verilecek olan zam 6 aylık enflasyon oranı ile kesinleşecek.

REFAH PAYI İLE ZAM ORANI YÜZDE 50 OLABİLİR

Uzmanlar 6 aylık enflasyon oranının en az yüzde 37 olacağını düşünüyor. Bu durumda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı refah payı oranları emekliler için önemli olacak. Emekliye yapılacak olan zammın yüzde 37 enflasyon farkı + yüzde 13 refah payı ile yüzde 50 olacağı düşünülüyor.

5000 TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi için tarihler de netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve sadece çalışmayan emeklilere verileceğini açıkladığı Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri de Kasım ayının ilk yarısında emeklilere yatacak. Ocak ayında ise emeklilerin beklediği asıl zam düzenlemesi yapılacak ve en düşük emekli maaşı da dahil olmak üzere tüm emekli maaşları güncellenecek.

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