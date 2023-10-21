SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşlarına Yüzde 40 Zam Geliyor

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde TÜFE tahminleri, emekli maaşı zammı hakkında önemli ipuçları verdi. Emekli maaş zammı konusunda son 3 aylık veriler, refah payı dışında netleşti. Ocak ayındaki beklenen enflasyon artışıyla ilgili Merkez Bankası yeni bilgiler sundu. Piyasa Katılımcıları Anketi, emekli zammına dair önemli ipuçları sağladı. Ancak birçok kişi "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Ocak ayındaki enflasyon artışı için beklenen zam oranlarıyla ilgili son ipuçları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Bu anket, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zamları için önemli bilgiler taşıyor.

3 Aylık Enflasyon Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Temmuz-Eylül arasındaki enflasyon yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Ancak yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon oranı için geriye 3 aylık bir veri bekleniyor.

Merkez Bankası'nın Enflasyon Tahmini

Merkez Bankası'nın Ekim ayı anketine göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01. Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 40.27 olarak gerçekleşecek ve bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek.

Ek İyileştirme Geliyor

Emekli maaşlarına yapılacak olan enflasyon zammının yanı sıra, refah payı da eklenmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara göre, bu refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranları yüzde 50'yi geçebilir.

Emekli Maaşında Ne Kadar Artış Olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önerilen yüzde 40.27'lik zammın detaylı hesaplaması şu şekildedir:

Mevcut maaş: 7.500,00 TL => % 40.27 zamlı maaş: 10.520,25 TL

Mevcut maaş: 10.000,00 TL => % 40.27 zamlı maaş: 14.027,00 TL

Bu tahmini artışlar, emekli maaşlarının Ocak ayında ne kadar olacağına dair bir fikir veriyor.

Taban Aylık Değişikliği

Şu anda 7.500 lira olan en düşük emekli maaşının artırılması da gündemde. Bu rakamın en az 10.000 lira olması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu önemli gelişmeler, 2023 yılının ilk aylarında maaşlara nasıl yansıyacağını gösterecek. Enflasyon verileri ve diğer ekonomik gelişmeler ışığında bu rakamların kesinleşmesi bekleniyor. Emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zammın, yaşam standartlarına olumlu bir katkı sağlaması umuluyor.