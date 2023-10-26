SSK, Bağ kurlu emekli zammı oranları tazelendi! Maaşlara yüzde 40 enflasyon yüzde 11.91 puan refah payı eklenecek

SSK ve bağ-kur emeklisine Ocak 2024'te yapılacak olan zam oranları ile ilgili yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Temmuz zammından istediğini alamayan emekliler bir süredir Ocak zammına gözünü çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye bir sürpriz yaparak 5000 TL'lik Bayram ikramiyesini açıkladı. Ancak bu da yeterli gelmedi. Şimdi gözler Ocak 2024'te yapılacak emekli maaş zammında. Yavaş yavaş emekli zammı ile ilgili net rakamlar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki ocakta emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2024 SSK ve bağ-kur emekli zammı ne kadar olacak?

Ocak ayına doğru geri sayım devam ederken milyonlarca emekli Ocak zammı için rakamları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle SSK ve bağ-kur emeklisi maaşlarına yansıyacak zam oranları yakından takip ediliyor. Hem emeklileri ilgilendiren hem de memurları ilgilendiren zam oranları ile ilgili yavaş yavaş yeniyim suçları da gelmeye devam ediyor. Peki ocakta emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Ocak 2024 emekli zammı ne kadar olacak? İşte en düşük emekli maaşı ve 7.500 TL üstü maaş alan emekliye gelecek zam oranları…

EMEKLİYE EN AZ %40 ENFLASYON ZAMMI BEKLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Şu ana kadar enflasyon yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Ancak hala Ekim Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 3 aylık Enflasyonun da en az yüzde 15 oranında çıkacağı tahmin ediliyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa SSK ve bağ-kur emeklisinin doğrudan maaşlarına yansıyacak olan zam oranı yüzde 40'a yakın olacak. Uzmanlar ise bu durumun son derece güçlü bir tahmin olduğunu düşünüyor.

YÜZDE 11.91 PUAN REFAH PAYI EKLENECEK

Üstelik SSK ve bağ-kur emeklisine yapılacak zam oranı sadece bununla sınırlı kalmayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayıcı o refah Payı da emekli maaş zammını eklenecek. Uzmanlara göre emekliye verilecek olan refah payı en az yüzde 11.91 olacak. Bu durumda da emekliye verilecek toplam zam oranı yüzde 52'ye yakın olarak gerçekleşmiş olacak.

2024 OCAK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yine en düşük emekli maaşına ilişkin de tahminler gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere en düşük emekli maaşı 2023 yılının başında 5.500 TL olarak belirlenmişti. Mart ayında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla bir iyileştirme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseltildi. Temmuz ayında emekli maaş zammı kök maaşları uygulandığı için en düşük emekli maaşında herhangi bir değişiklik olmadı. Bu nedenle de bir süredir emeklilerin tepkileri devam ediyordu. En düşük emekli maaşını ara zam beklentisi olmuştu. Ancak bu beklenti de boşa çıktı. Şimdi gözler Ocak 2024'te yapılacak zam oranlarına çevrildi. Uzmanlara göre ocakta en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükselecek.

Ancak şu an için uzmanlardan en düşük emekli maaşı ile ilgili kesin ve net bir rakam açıklanmadı. Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte en düşük emekli maaşı ile ilgili açıklamanın da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.