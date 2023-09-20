SSK Bağ-kur ve 4C'ye 9.000 TL EK ÖDEME IBAN Vermeniz Yeterli Olacak

Bankalar emeklinin sesini duydu. Özellikle de özel bankaların düzenlediği kampanyalar araştırma konusu olurken, emeklinin cebine girecek her ek ödeme refahın artmasını sağlıyor. Yapı Kredi Bankası'da emekliye ek ödeme yapan özel bankalar arasında yer alıyor. Emekliye sunulan ve sadece maaş taşıma karşılığında anında IBAN'a 9.000 TL ödeme yapıyor.

Yapı Kredi Bankası ülkemizdeki emeklilere özel sunduğu emeklilik paketi desteği ile birlikte tüm dikkatleri üzerine toplamış bulunuyor. Hazırlanan bu paket sayesinde SSK bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklilerine özel olarak hazırlanmış avantajlı ek ödemeler yer alıyor. Yapı Kredi Bankası 1 Eylül itibariyle başlattığı kampanya 30 Eylül tarihine kadar devam edeceği bildiriliyor.

SGK emekli aylığını 3 sene boyunca Yapı Kredi'den alacağına dair imza Atan emekliye ek bir koşul olmadan 9.000 TL ödeme yapıyor. Bir aylık net gelir 3.500 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL ile 7.500 TL arasındaysa 5250 TL ; 7.500 TL ile 10.000 TL arasında ise 6.750 TL ve 10.000 TL üzerinde maaş alan emekliye de 7.500 TL nakit ödeme sunuyor.

Öte yandan imzaların atılması sonrasında 2 yeni fatura talimatı veren emekliye 500 TL nakit olarak ödül sunuluyor. Devam eden kampanya kapsamında kredi kartı başvurusu yapan ve Yapı Kredi'den kredi kartı sahibi olan emekliye 2 ay içerisinde 500 TL alışveriş yapması karşılığında 1000 TL'de nakit promosyon ödemesi sunuluyor.

Yapı Kredi Bankasının sunduğu bu kampanyaların her birinden faydalanan emekli 9.000 TL ek ödeme alabiliyor. Geçtiğimiz aylarda ilk maaşın yattığı tarihten sonra alınan promosyon ödemeleri artık imzaların kabul edilmesinin hemen akabinde emeklinin IBAN'ına otomatik olarak 3 iş günü içerisinde aktarılıyor.