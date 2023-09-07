SSK, Bağ-kur 4C'li IBAN'a Hemen Baksın 4500 TL-7500 TL Ödeme Gelmiş Olabilir

İŞ Bankası müşterisi olan emekliyi sevindirecek gelişmeler mevcut. Emekliler emekli maaşı zammı sonrasında ceplerinin boş kalmasından mütevellit ek ödemelere yönelerek ihtiyaçlarını karşılamak istemekte. Bu kapsamda bankalar da devreye girmiş emekliye ek ödemeler sunmakta. İş Bankası son emekli kampanyası ile tüm dikkatleri üzerine toplamışa benzemekte. İşte Eylül ayında bitecek olan emekliye ek ödeme kampanyası ve detayları...

İş Bankası'ndan emekliye Müjdeli Haber geldi. İş Bankası Emekli promosyonu kampanyasında yeni gelişmeler yaşanmakta. Milyonlarca emekli 2017 senesinden beri emekli promosyon rakamlarını merakla takip ediyor. Bankalar da müşteri kapmak amacıyla kendi aralarında ciddi bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bankalar ay ay emekli promosyon rakamlarını güncellerken yeni bir güncelleme de emekliye müjde olarak İş Bankası tarafından sunulmuş bulunuyor.

Emekli promosyonlarına gün gün ilgi Daha da artıyor

Emekliye sunulan bu karşılıksız ödeme emeklinin cebini doldurmasa da temel ihtiyaçlarını ve acil ihtiyaçlarını karşılaması bakımından köprü oluşturuyor. İş Bankası ay ay güncellemesini yaptığı Emekli promosyonu ile alakalı Eylül ayı güncellemesine sunmuş bulunuyor.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL ödeme yapılacak.

EK KAMPANYALAR DA MEVCUT

İş Bankası Eylül promosyonunda promosyon ödemeleri 4500 TL ile 7500 TL arasında değişiyor. SGK ile İş Bankası'nın Kasım 2022 ve eylül 2023 arasında anlaşma yaptığı mekli promosyonu kampanyası 30 Eylül tarihinde sona erecek. Maaşını İş Bankası'na Taşıyan SGK emeklileri Emekli Sandığı SSK bağ-kur fark etmeksizin 7.500 TL'ye Varan promosyon ödemesinden faydalanacak.

Bankaya müşteri olan emeklilere ek kampanyalarda sunulacak

Maksimum kart ve ek kartları için yıllık aidat ücretleri ödenmemekte iken birçok emekli kredisi kampanyasından da faydalanmak emekliyi Karlı çıkarttıracak