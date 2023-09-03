SSK Bağ-KUR 4C Yüzde 25 Zam+ 5.250 TL 6.750 TL Ödeme Jesti Sabah Sabah ONAYLANDI

Temmuz zammı sonrasında emekliye ek kapılar aralanmaya devam ediyor. Bir müjde de Pazar Pazar verildi. Zorlu hayat koşullarında sadece emekli maaşı ile geçinmek zor. Bu kapsamda emekli, kendisine sunulan ek ödeme fırsatlarını değerlendiriyor. Emekliye sunulan destekler arasında en dikkat çeken ödül mahiyetinde verilen emekli promosyonları olurken, bu promosyonlarda emeklinin cebini dolduruyor. Maaş aralığına göre sunulan emekli promosyonları, her bankanın kendine özel düzenlediği kampanya olarak biliniyor.

2017 senesinde banka ile SGK arasında yapılan mutabakat ile birlikte emekli promosyonu ödemeleri devam ediyor. Bankalar kendi bütçelerine göre emekli maaş aralığına göre emekli promosyonu miktarı belirliyor. Ağustos ayında emekli promosyonuna ek kampanyalar düzenleyen bankalar dikkat çekerken, bankaların eylül ayı emekli promosyonu miktarları merak ediliyor. Çünkü bankalar ay ay bu miktarları açıklayıp, artı kampanyalarını sunmuş bulunuyor.

Emekliye ikramiye niteliğinde ödenen emekli promosyonu 4 haneliden artı kampanya ile birlikte 5 haneli rakamlara kadar ulaşıyor. Bu kapsamda emeklinin cebi 3 yılda bir artı para görüyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında emekli promosyonları artacak söylemleri mevcut idi. ancak sadece maaşı artan emeklinin maaş aralığı değiştiği için yüksek ödeme hak kazandı. Bankalar emekli promosyonu güncellemesinde sadece artı kampanya olarak Eylül ayına girmişe benzemekte. Peki ilerleyen dönemlerde emekli promosyonu artacak mı?

EMEKLİ PROMOSYONLARI 15,000 TL OLACAK

uzman ekonomistler çalışan promosyonlarının yanında emekli promosyonlarının ezildiğini geçtiğimiz aylarda belirtmişti. Bankaların 2024 yılına kadar promosyonlar konusunda yeni güncelleme sunacaklarını açıklayan isimler, bu rekabet ortamında emeklinin KARLI çıkacağını belirtiyor. Emekli promosyonlarının ise 15,000 TL'ye kadar çıkabileceği ön görülüyor.

GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI

Eylül ayında da emekli promosyonları araştırılıyor. Kimi bankalar emekli promosyonuna ek kampanyaları ile bu miktarı 9200 tl'y kadar çıkarttığı ön görülüyor. Akbank 7.000 TL'ye varan emekli promosyonuna ek kampanyasında 8500 TL'ye varan ödemeler sunuyor. Halkbank emekli promosyonu 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL ve 5.000 TL aralığında ödeniyor. Garanti Bankası 7500 TL'ye ek kampanya düzenlemiş gibi duruyor. Kredi kartıyla yapılan her 500 TL harcamada 1.000 TL bonus veriyor. ING Bank 8500 TL emekli promosyonuna ek 1500 TL ek ödeme ile adından bahsettiriyor.