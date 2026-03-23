Sporun Hikayesi Perdeye Taşınıyor: ISFF 2026 Başlıyor

Sporun yalnızca skorlarla ölçülmediğini hatırlatan güçlü bir buluşma kapıda. İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali bu yıl ikinci kez izleyiciyle buluşuyor. Üstelik programı daha kapsamlı, hikayeleri daha derin ve etkisi daha geniş. Festival, 26–29 Mart tarihleri arasında İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşecek. Böylece şehir, birkaç gün boyunca sporun ilham veren anlatılarına ev sahipliği yapacak.

Geçtiğimiz yıl dikkat çeken ilk edisyonun ardından bu yılki program daha iddialı ilerliyor. Çünkü festival, sporu yalnızca rekabet üzerinden ele almıyor. Bunun yerine insan hikayelerine, toplumsal dönüşümlere ve duygusal katmanlara odaklanıyor. Tam da bu nedenle spor filmleri aracılığıyla izleyiciye çok daha derin bir perspektif sunuyor.

Açılış Geccesiyle Başlayan Enerji

Festivalin ritmi 24 Mart’ta düzenlenecek açılış gecesiyle yükselecek. Roxy’de gerçekleşecek bu özel gecce, yalnızca bir başlangıç değil aynı zamanda güçlü bir buluşma noktası olacak. Üstelik DJ kabininde Murat Beşer ve Önder Özen yer alacak. Böylece sinema ve müzik aynı atmosferde buluşacak.

Bu enerji, festivalin geri kalanına da doğrudan yansıyacak. Çünkü organizasyon yalnızca film gösterimleriyle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda şehrin kültürel ritmini de içine alan dinamik bir yapı sunuyor.

Güçlü Jüri Kadrosu ve Yeni Platform

Bu yıl festival programı yalnızca gösterimlerle değil, aynı zamanda üretim odaklı yapılarla da dikkat çekiyor. Özellikle Sports Film Lab platformu, farklı disiplinlerden önemli isimleri bir araya getiriyor. Görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, akademisyen ve belgeselci Cenk Demirkıran ve sinema yazarı Gizem Ertürk bu platformun jüri kadrosunda yer alıyor.

Bununla birlikte yarışma kategorilerinde de güçlü isimler öne çıkıyor. Belgesel yarışma jürisinde Naz Aydemir Akyol yer alırken; Vuslat Saraçoğlu, Mine Kasapoğlu, Bülent Taban ve Alp Ulagay gibi önemli isimler kadroya katkı sağlıyor. Öte yandan kısa film yarışması jürisinde İbrahim Altınsay, Arild Stavrum, Mine Pakel, Bağış Erten ve Ülkü Akkoyunlu bulunuyor.

Lefter’in Hikayesi Beyazperdede

Festivalin en dikkat çeken anlarından biri ise özel gösterimler arasında yer alıyor. “Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi”, 28 Mart’ta Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşacak. Türk futbolunun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis’in hayatına odaklanan film, yalnızca bir spor hikayesi anlatmıyor.

Aksine; aidiyet, kimlik ve mücadele ekseninde güçlü bir anlatı kuruyor. Yönetmen koltuğunda Can Ulkay yer alırken, yapım tarafında TAFF Pictures ve Ark Pictures imzası bulunuyor. Ayrıca film, bir sporcunun sahadaki başarısının ötesine geçerek çok katmanlı bir portre sunuyor.

Şehrin Farklı Noktalarında Sinema Deneyimi

Festival programı yalnızca yarışmalarla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda özel gösterimler ve söyleşilerle zenginleşiyor. Bu sayede izleyici yalnızca film izlemiyor; aynı zamanda düşünsel ve duygusal bir yolculuğa çıkıyor.

Gösterimler ise şehrin önemli sinema duraklarında gerçekleşiyor. AKM Yeşilçam Sineması ve Biletinial Torun Center Sinemaları, festivalin ana mekanları arasında yer alıyor. Böylece İstanbul’un farklı noktaları, aynı hikayelerin etrafında buluşuyor.