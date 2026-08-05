72 Kilo Vererek Bambaşka Birine Dönüşen Esin Gündoğdu’nun İnanılmaz Değişimi ve Sırrı

Başarılı oyuncu Esin Gündoğdu, verdiği 72 kiloyla geçirdiği dikkat çekici fiziksel değişimiyle yeniden magazin gündemine oturdu. Uzun yıllara yayılan kilo verme hikâyesini samimiyetle paylaştı ve sürecin ardındaki gerçekleri bir kez daha anlattı.

Son hâli sosyal medyada büyük ilgi gördü

"Aşk Yeniden", "Yeni Gelin" ve "Avrupa Yakası" gibi sevilen yapımlarda rol alan Esin Gündoğdu, bu kez oyunculuğundan çok geçirdiği fiziksel dönüşümle gündemde. Uzun süredir yaşamını sağlıklı alışkanlıklarla sürdüren oyuncunun güncel paylaşımları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Verdiği 72 kilonun ardından bambaşka bir görünüme kavuşan Gündoğdu'nun fit hâli, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

Kilo verme süreci yıllar önce başladı

Esin Gündoğdu'nun değişimi sanıldığı gibi kısa sürede gerçekleşmedi. Oyuncu, kilo verme yolculuğunun yaklaşık 10 yıl sağlıklı beslenme ve diyet programlarıyla sürdüğünü daha önce verdiği röportajlarda da dile getirmişti. Rol aldığı diziler boyunca bu değişimin adım adım ekranlara da yansıdığını söyleyip yaşadığı zorlu bir kaybın ardından yeniden kilo aldığını ve bu nedenle farklı bir çözüm arayışına da girdiğini eklemişti.

Ameliyat kararını saklamadı

Tekrar kilo almasının ardından doktorlarıyla birlikte değerlendirme yapan oyuncu, RNG gastrik bypass ameliyatı olmaya karar vermiş. Bu süreci hiçbir zaman gizlemediğini, operasyonun tek başına yeterli olmadığını, sonrasında da disiplinli bir yaşam sürdürmenin büyük önem taşıdığını vurguladı. Dengeli beslenme, porsiyon kontrolü ve düzenli alışkanlıkların bugün ulaştığı sonucun temelini oluşturduğunu ekledi.

Eleştirilere de yanıt verdi

Başarılı oyuncu, zaman zaman sosyal medyada aldığı olumsuz yorumlara da sessiz kalmadı. Kilo verme hikâyesini en başından beri açıkça paylaştığını hatırlatan Gündoğdu, yaşadığı hiçbir süreci gizlemediğini belirterek "Ne yaşadıysam olduğu gibi anlattım" sözleriyle kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Samimi açıklamaları ve dikkat çeken değişimiyle magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.