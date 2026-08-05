Kerem Bürsin İç Huzur Sırlarını Paylaştı: Spor Benim İçin Psikolojik Bir Terapi

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin dergi çekimi için kamera karşısına geçerek özel hayatına ve yaşam felsefesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Esquire Türkiye dergisinin yeni sayısına konuk olan ünlü aktör içsel dengesini nasıl koruduğunu ve günlük rutinlerinin hayatına olan etkilerini samimiyetle anlattı. Zihinsel dinginliğin fiziksel görünüme doğrudan yansıdığını belirten başarılı oyuncunun açıklamaları kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

İç Huzur Doğrudan Dış Görünüşe Yansıyor

Röportaj esnasında yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Kerem Bürsin iç huzur ile fiziksel görünüm arasındaki güçlü bağa vurgu yaptı. Sağlıklı bir ruh halinin dış dünyaya olumlu yansıdığını dile getiren ünlü isim, aksi durumun pek mümkün olmadığını savundu. Yaşamını belirli ritüeller yerine küçük alışkanlıklardan oluşan bir yaşam tarzı üzerine kurduğunu belirten aktör günlük rutinlerinin kendisine büyük bir güç kattığını ifade etti.

Dua Meditasyon ve Günlük Yazma Rutini

Ruhsal dengesini korumak adına her gün düzenli adımlar attığını belirten ünlü oyuncu gün içerisinde kendine vakit ayırmaya özen gösterdiğini söyledi. Her gün mutlaka defterine yazı yazdığını ve dua ettiğini açıklayan Bürsin zihinsel arınma süreçlerine büyük önem verdiğini aktardı. Yoğun temposuna rağmen gün içinde en az yarım saat, fırsat buldukça da bir saat boyunca meditasyon yapmaya gayret ettiğini sözlerine ekledi meşhur isim.

Sporsuz Daha Mutsuz Bir İnsana Dönüşüyorum

Fiziksel aktivitelerin ruh sağlığı üzerindeki kritik rolüne dikkat çeken başarılı aktör sporun hayatındaki yerini açık bir dille ifade etti. Kendisini yakından tanıyan herkesin bu tutkusunu bildiğini dile getiren ünlü isim antrenman yapmayı tam anlamıyla bir psikolojik terapi olarak gördüğünü belirtti. Düzenli hareket etmediği dönemlerde daha mutsuz bir yapıya büründüğünü samimiyetle itiraf etti.

Kendime Karşı Daha Şefkatli Olmayı Öğrendim

Zaman içerisinde kişisel gelişim yolculuğunda önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayan ünlü oyuncu gelişimine engel olmaması gerektiğini savunan aktör bazen alışılagelmiş normların dışına çıkmanın önemine değindi. İnsanın sadece var olmak için değil hayatı tüm detaylarıyla yaşamak için var olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.