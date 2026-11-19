SHOW TV’nin Fabrika Yapım imzalı merakla beklenen yeni dizisi ‘Cevher’in ilk tanıtımı yayınlandı. Elçin Sangu ve Ertan Saban’ı başrollerinde buluşturan ‘Cevher’, ilk tanıtımında başrollerinin uyum ve enerjisiyle de seyircide heyecan yarattı.

Cevher ve Komiser Mert Olay Yerinde!

Üstün zekasıyla hayatın zorluklarına meydan okuyan üç çocuklu bir annenin sıra dışı hikayesini ekrana taşımaya hazırlanan dizi, mizahı, gizemi ve duyguyu bir araya getiriyor. Polis karakolunda temizlik yaparken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalayarak bir cinayet soruşturmasının seyrini değiştiren Cevher'in (Elçin Sangu) yolu, başarılı komiser Mert (Ertan Saban) ile kesişiyor.

Yayınlanan ilk tanıtımda üç çocuğuyla birlikte olay yerine gelen Cevher, Komiser Mert ile birlikte inceleme yaparken görülüyor. Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip ikilinin bu sahneleri, aralarında gelişecek olaylara dair merakı artırıyor.

Dünyaca Ünlü Uyarlama ve Güçlü Oyuncu Kadrosu

Dünya çapında ilgi gören Fransız yapımı ‘High Intellectual Potential’ın Türkiye uyarlaması olan dizinin yapımcılığını Öner Arslanel üstlenirken yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor. Senaryosunu Burcu Yılmaz’ın kaleme aldığı, Salih Fahlioğulları’nın kreatif yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Elçin Sangu ve Ertan Saban’ın yanı sıra Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli yer alıyor.

Mizahı, gizemi ve duyguyu bir araya getiren ‘Cevher’ yakında SHOW TV’de!