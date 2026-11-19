Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı yaptığı son paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz aylarda yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bu zorlu sürecin ardından hayatında yeni bir sayfa açarak maneviyata yöneldiğine dair açıklamalar yapan Subaşı bu kez direk dansı yaptığı görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Maneviyat Açıklamalarının Ardından Şaşırtan Kareler

Soruşturma sürecinin ardından verdiği mesajlarda ruhsal değişimine ve manevi yönelimlerine vurgu yapan ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşam tarzındaki dönüşümü sık sık dile getiriyordu. Ancak Şeyma Subaşı'nın aktif olarak paylaştığı son içerik magazin kulislerinde ve dijital platformlarda farklı bir gündem yarattı. Subaşı direk dansı sergilediği anlara ait görüntüleri kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayarak takipçileriyle paylaştı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşan bu görüntüler sosyal medya mecralarında geniş yankı uyandırdı. Geçmiş dönemdeki açıklamalarıyla son paylaşımları arasındaki tezatlık üzerinden değerlendirmelerde bulunan takipçiler Subaşı'nın bu videosunu magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına taşıdı. Ünlü ismin dans performansı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim alarak gündemdeki yerini aldı.