Sosyal medyayı sallayan kare: Burak Özçivit, Teoman ve Icardi

GQ Türkiye'nin düzenlediği Men Of The Year 2023 ödülleri, muazzam bir törenle sahiplerini buldu. Türkiye'nin önde gelen isimlerinin katıldığı görkemli gecede, dikkat çeken anlardan biri de Burak Özçivit, Teoman ve Icardi'nin bir arada olduğu kare oldu.

Sosyal medyanın gündemine oturan fotoğraf, ünlü isimlerin bir araya gelmesiyle büyük ilgi gördü. Özellikle Burak Özçivit, Türk müziğinin usta ismi Teoman ve futbol dünyasının yıldızlarından Icardi'nin aynı karede yer almaları, hayranlarını heyecanlandırdı.



İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:



- Hoşlandığım erkek profillerinden ortaya bir karışık yapmışlar.

- Ruh halim

- Benim rüyaların saçmalık seviyesi

- Teoman içsesi ; nereye düştüm ben

- Teoman: ben ne alaka