Selin Türkmen Direk Dansı Performansıyla Gündeme Geldi

Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldızı Selin Türkmen direk dansı stüdyosundan yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o görüntüler!

Selin Türkmen Direk Dansı Performansıyla Gündeme Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2026 12:06

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Çimen karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan genç oyuncu Selin Türkmen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu bu kez profesyonel oyunculuk kariyerinin dışında yöneldiği yeni hobisiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Sosyal mecraları aktif kullanan ünlü isim kişisel gelişimine ve farklı disiplinlere zaman ayırıyor.

Selin Türkmen Yeni Hobisiyle Dikkat Çekti

Son dönemde ekranların popüler isimleri arasında yer alan Selin Türkmen direk dansı antrenmanından bir video yayınladı. Stüdyo ortamında gerçekleştirdiği antrenman görüntülerini takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu kısa sürede yoğun bir etkileşim aldı. Genç yıldız çalışma anlarını 3. ders notuyla kişisel hesabına aktardı.

Direk dansı sporu; yüksek düzeyde güç, denge ve esneklik gerektiriyor. Ünlü oyuncunun derslerdeki performansı ve zorlu hareketleri başarıyla uygulaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Ayrıca antrenman sırasındaki azmi sosyal medyada hızlıca yayıldı.

Eğitim Hayatında da Önemli Bir Başarı Kazanmıştı

Başarılı oyuncu Selin Türkmen sadece setlerdeki performansıyla değil eğitim hayatındaki disipliniyle de takdir topluyor. Genç yıldız yoğun dizi çekimlerinin arasında hukuk fakültesini bitirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde diplomasını alan ünlü isim akademik alandaki bu önemli başarısıyla hayranlarını gururlandırdı.

Çok yönlü yapısıyla bilinen oyuncu oyunculuk projelerinin yanı sıra spor aktivitelerine de aralıksız devam ediyor. Özellikle spora olan düşkünlüğü ve yeni branşları deneme tutkusu genç ismin gündemde kalmasını sağlıyor. Selin Türkmen'in direk dansı derslerinden yeni paylaşımlar yapıp yapmayacağı ise hayranları tarafından merakla bekleniyor.

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