Cüneyt Arkın İsmini Nasıl Aldı? Gerçek Hikaye İlk Kez Bu Kadar Net

Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı karakterleri saymaya başladığımızda liste uzayıp gidiyor. Üstelik kulağa bir sinema yıldızı için özel olarak seçilmiş gibi gelen "Cüneyt Arkın" adı da başlı başına bir Yeşilçam hikâyesi taşıyor. Çünkü usta oyuncu dünyaya bu isimle gelmemişti. Nüfus kayıtlarındaki adı Fahrettin Cüreklibatır'dı.

Doktor Fahrettin'in Hayatı Bir Film Setinde Değişti

Tıp eğitimini tamamlayan Fahrettin Cüreklibatır, bir süre doktorluk yaptı. Askerlik görevini Eskişehir'de yedek subay doktor olarak sürdürdüğü günlerde yönetmen Halit Refiğ ile tanıştı. Refiğ o sırada Şafak Bekçileri filmini çekiyordu. Genç doktorun kamera karşısına geçmesi gündeme gelse de askerî kurallar buna izin vermedi. Hikâye orada kapanmadı. Terhis olduktan sonra İstanbul'a giden Cüreklibatır, Halit Refiğ'in kapısını çaldı ve 1964 yapımı Gurbet Kuşları kadrosuna girdi.

Sinema yolculuğu başlarken çözülmesi gereken küçük bir mesele vardı: Yeni jön hangi isimle tanıtılacaktı? Cüreklibatır, kendi anlatımında gerçek adının sinema için uygun bulunmadığını söylüyordu. Böylece Yeşilçam'ın unutulmaz sahne adlarından biri doğdu.

"Cüneyt" Tiyatrodan, "Arkın" Kitaplardan Geldi

İsmin ilk parçası tiyatronun usta isimlerinden Cüneyt Gökçer'den alındı. "Arkın" ise yayıncı ve kitapçı Ramazan Arkın'ın soyadıydı. Cüneyt Arkın, gençliğinde kitaplara büyük ilgi duyduğunu, Ramazan Arkın'ın kendisine beğendiği eserleri ücretsiz verdiğini anlatmıştı. Soyadının seçiminde bu yakınlığın ve duyulan saygının etkili olduğunu dile getirmişti.

O meşhur isim tiyatro ile edebiyat dünyasının yan yana gelmesiyle ortaya çıktı. Sinemanın en çok okuyan, yazan ve şiirle ilgilenen yıldızlarından biri düşünüldüğünde seçim fazlasıyla yerindeydi.

İsmin Babası Kimdi?

Hikâyenin en çok karıştırılan kısmı tam da burada başlıyor. Cüneyt Arkın bazı anlatımlarında Artist dergisinin yöneticisi ve Gurbet Kuşları filminin yapımcısı Recep Ekicigil'in iki ismi birleştirerek kendisini bu şekilde tanıttığını söyledi. Halit Refiğ'e dayanan başka kaynaklardaysa sahne adını gazeteci Vecdi Benderli'nin bulduğu aktarılıyor.

İsim babası konusunda iki farklı anlatım bulunsa da "Cüneyt" ve "Arkın" kelimelerinin nereden geldiği konusunda kaynaklar aynı noktada buluşuyor.

Fahrettin Cüreklibatır adıyla sete adım atan genç doktor kısa süre içinde Cüneyt Arkın olarak bütün Türkiye'nin tanıdığı bir yıldıza dönüştü. Bir afiş için seçilen bu isim atların üzerinden atlayan, kaleleri fetheden ve kötüleri tek hamlede yere seren Yeşilçam kahramanının ayrılmaz parçası oldu.