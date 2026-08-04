İnci Türkay Haldun Dormen'den Aldığı Unutulmaz Eleştiriyi İlk Kez Anlattı!

Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay tiyatro yıllarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

İnci Türkay Haldun Dormen'den Aldığı Unutulmaz Eleştiriyi İlk Kez Anlattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2026 11:36

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem dizisindeki Betüş karakteriyle hafızalara kazınan İnci Türkay katıldığı bir programda kariyerine dair dikkat çeken bir anısını paylaştı. Yıllardır yaşamını ve sanat çalışmalarını İngiltere'de sürdüren başarılı oyuncu usta tiyatrocu Haldun Dormen'den aldığı ve unutamadığı eleştiriyi ilk kez açıkladı.

Oyunculuk Yolculuğu ve İngiltere'ye Yerleşme Süreci

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan İnci Türkay 2003 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Betüş karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Nostaljik projelere de imza atan oyuncu daha sonra oğlu Ali ile birlikte İngiltere'ye yerleşme kararı aldı. Londra'da kendi drama okulunu kurarak tiyatro eğitmenliğine başlayan sanatçı sahne çalışmalarına yurt dışında devam ediyor.

Haldun Dormen'in Şaşırtan İltifatı

İnci Türkay 2Eksik2Fazla programında "Kariyeriniz boyunca aldığınız en güzel eleştiri neydi?" sorusuna yanıt verdi. Tiyatro İstanbul'da sahnelenen Sylvia adlı oyunda insan formundaki bir köpeği canlandırdığını belirten Türkay oyun sonrasında usta tiyatrocu Haldun Dormen'in kulise geldiğini ifade etti. Türkay o anları şu sözlerle aktardı:

"Sylvia oyununda bir köpeği oynuyordum. Haldun Dormen kulise geldi saçlarımı karıştırıp bozdu ve 'Sen gerçekten bir köpeksin' dedi. Bir köpeği oynadığıma onu inandırmıştım. Bu bence muhteşem bir eleştiriydi."

"Mesleğim Adına Alabileceğim En Büyük Övgü"

İlk duyulduğunda şaşırtıcı gelebilecek bu ifadenin kendisi için bir övgü niteliğinde olduğunu belirten İnci Türkay bir oyuncunun canlandırdığı karaktere usta bir ismi inandırabilmesinin önemine değindi. Başarılı sanatçı Haldun Dormen'in bu sözlerini kariyeri boyunca aldığı en anlamlı ve değerli iltifat olarak nitelendirdi.

Benzer Haberler
Gözaltına Alınan Bennu Gerede Serbest Bırakıldı! Gözaltına Alınan Bennu Gerede Serbest Bırakıldı!
Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu Paylaşımı: Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu Paylaşımı: "Senaryo Gerçek Oldu"
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Dev Sürpriz: Ünlü Oyuncu Seyyah Olup Dünya Turuna Çıkıyor! Kıvanç Tatlıtuğ'dan Dev Sürpriz: Ünlü Oyuncu Seyyah Olup Dünya Turuna Çıkıyor!
Biran Damla Yılmaz'dan Güneş Altında Nefes Kesen Pozlar! Biran Damla Yılmaz'dan Güneş Altında Nefes Kesen Pozlar!
Derin Mermerci Sessizliğini Bozdu: Zikir ve Yalı Açıklaması Gündem Oldu! Derin Mermerci Sessizliğini Bozdu: Zikir ve Yalı Açıklaması Gündem Oldu!
Kadir Doğulu Nasıl Derviş Oldu? Neslihan Atagül’le Manevi Yolculukları Merak Uyandırıyor Kadir Doğulu Nasıl Derviş Oldu? Neslihan Atagül’le Manevi Yolculukları Merak Uyandırıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu
  • 31-07-2026 16:31

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor
  • 28-07-2026 18:41

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor