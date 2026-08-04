Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'ten Anne Yarısı İle İlk Partner Karesi!

Anne Yarısı dizisi yeni sezonun en çok konuşulan ve merakla beklenen projeleri arasında yerini almaya hazırlanıyor. NTC Medya imzalı yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin çekimleri 1 Ağustos itibarıyla İzmir sahneleriyle başladı. Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'in paylaştığı yapım hikaye örgüsü ve güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Ali ve Zeynep'in Yıllar Sonra Kesişen Yolları

Dizide Cihangir Ceyhan Kapadokya'nın köklü ailelerinden Altaylar'ın oğlu Ali karakterine hayat veriyor. Almanya'da yaşadığı talihsiz olayların ardından zor günler geçiren Ali 8 yıl sonra büyük bir şokla karşı karşıya kalıyor. Ali'nin yolu bir kızı ve ona annelik yapan teyzesi Zeynep (Burcu Özberk) ile kesişiyor. İsmini Teyze anne yarısıdır sözünden alan dizi duygusal ve sürükleyici bir aile dramını ekranlara taşıyacak.

Kapadokya Çekimleri 10 Ağustos'ta Başlıyor

İzmir'deki ilk sahnelerin tamamlanmasının ardından set ekibi Kapadokya'ya taşınıyor. Dizinin Kapadokya çekimlerinin 10 Ağustos itibarıyla başlaması planlanıyor. Başarılı senaristler Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'in kaleme aldığı projenin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Ayrıca dizinin başrolleri arasında son olarak İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan usta oyuncu Esra Dermancıoğlu da yer alıyor.

Geniş ve Güçlü Oyuncu Kadrosu

Görsel atmosferi ve senaryosuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen dizinin zengin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı.