Sosyal Medya Yıkıldı! Emrata Sınırları Aştı

Emily Ratajkowski sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla yine gündem oldu. Kareler kısa sürede viral olurken sosyal medya ikiye bölündü.

Sosyal Medya Yıkıldı! Emrata Sınırları Aştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2026 21:31

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. “Emrata” lakabıyla da bilinen ünlü model paylaştığı yeni fotoğraflarla yine gündemin tam ortasına oturdu.

Cesur Pozlar Dikkat Çekti

Ratajkowski Instagram hesabından paylaştığı yeni karelerde oldukça iddialı ve özgüvenli bir tarz sergiledi. Daha önce de sık sık cesur pozlarıyla konuşulan ünlü model, bu kez de sınırları zorlayan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Özellikle fiziğini ön plana çıkaran kareler takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğrafları dakikalar içinde yayarak gündemi hareketlendirdi.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Emily Ratajkowski’ın yeni paylaşımları her zaman olduğu gibi bu kez de tartışma yarattı. Bir kesim onun özgüvenini ve kendi tarzını cesurca yansıtmasını överken bir kesim ise bu tarz pozları fazla iddialı buldu.

Yani sosyal medya yine ikiye bölünmüş durumda. Ancak Ratajkowski’nin bu yorumlara pek aldırmadığı ve kendi tarzını sürdürmeye devam ettiği de biliniyor.

Moda Ve Özel Hayat Gündemde

Son dönemde sadece paylaşımlarıyla değil özel hayatı ve moda tercihleriyle de sık sık gündeme gelen ünlü model her adımıyla magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.

Özellikle kırmızı halı kombinleri ve günlük stil tercihleri de sık sık sosyal medyada tartışma konusu oluyor. Bu son paylaşım da onun bu “cesur stil” çizgisinin devamı olarak görülüyor.

Milyonlarca Takipçili Etki

Instagram’da milyonlarca takipçisi bulunan Emily Ratajkowski attığı her adımda geniş bir kitleyi etkiliyor. Bu yüzden yaptığı paylaşımlar sadece bir fotoğraf olmanın ötesine geçip kısa sürede global bir gündem haline geliyor.

Son kareleri de tam olarak bunu kanıtladı. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan içerikleri arasına giren fotoğraflar hem hayranlarını hem eleştirmenleri harekete geçirdi.

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