Icardi Ayrılık İddialarına Tek Hamleyle Yanıt Verdi

Mauro Icardi sevgilisi China Suárez ile fotoğrafını dev bir portreye dönüştürüp evinin duvarına astı. Romantik jesti sosyal medyada gündem oldu.

Icardi Ayrılık İddialarına Tek Hamleyle Yanıt Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2026 20:41

Mauro Icardi, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarların sevgisini kazanan Arjantinli yıldız, bu kez romantik bir sürpriziyle konuşuluyor. Sevgilisi China Suárez'e olan sevgisini farklı bir şekilde göstermeyi tercih eden Icardi, yaptığı jestle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü futbolcu, birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı sıradan bir çerçeve yerine dev bir sanat eserine dönüştürdü. Hazırlanan büyük portreyi ise evinin en dikkat çeken duvarına astı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, hayranları da bu romantik jest hakkında peş peşe yorum yaptı.

Romantik Jest Dikkat Çekti

Icardi'nin tercih ettiği mozaik dokulu büyük portre, ev dekorasyonunun en dikkat çeken parçalarından biri oldu. Sevgilisiyle birlikte yer aldığı bu özel çalışma, birçok kişi tarafından aşkını ölümsüzleştiren anlamlı bir jest olarak yorumlandı.

Sosyal medyada paylaşımı gören bazı kullanıcılar bu sürprizi oldukça romantik bulurken, bazıları ise böylesine büyük bir portrenin oldukça iddialı bir tercih olduğunu dile getirdi. Kısacası futbolcunun paylaşımı yine farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Ayrılık İddialarına da Yanıt Gibi Görüldü

Mauro Icardi ile China Suárez, son dönemde zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak çiftin yaptığı paylaşımlar ve birlikte verdikleri pozlar, ilişkilerinin devam ettiğini göstermişti.

Icardi'nin sevgilisine yaptığı son jest de birçok kişi tarafından bu iddialara verilmiş dolaylı bir yanıt olarak değerlendirildi. Romantik paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, futbolcunun aşkını göstermekten çekinmediği yönünde yorumlar yapıldı.

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Mauro Icardi, bu kez attığı gollerle değil, sevgilisi için hazırladığı dikkat çekici sürprizle konuşuluyor. Görünen o ki yıldız futbolcu, aşkını sadece sözlerle değil, unutulmayacak jestlerle de göstermeyi seviyor.

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