Jennifer Lopez'in Venedik Kaçamağı Olay Yarattı

Jennifer Lopez Avrupa tatiline tam gaz devam ediyor. Son durağı ise İtalya'nın en romantik şehirlerinden biri olan Venedik oldu. Ünlü yıldız kızı Emme ile birlikte çıktığı gondol turundan kareleri ve videoları sosyal medya hesabında paylaşınca takipçileri de bu anlara büyük ilgi gösterdi.

Paylaşımlarda Lopez'in kanarya sarısı şık elbisesi dikkat çekerken Emme'nin daha rahat ve günlük tarzı da gözlerden kaçmadı. Anne ve kızın tarihi kanallarda keyifli vakit geçirdiği anlar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Takipçileri ikilinin doğal halleri ve samimi görüntüleri için peş peşe yorumlar yaptı.

Avrupa Turu Hız Kesmeden Sürüyor

Jennifer Lopez, kızı Emme ile Venedik'te gondola bindiği anları paylaştı.pic.twitter.com/s1kYyqyIaC — Pop Fest (@PopFestTR) August 5, 2026

Jennifer Lopez'in İtalya gezisi sadece Venedik'le sınırlı değil. Ünlü isim son günlerde Roma başta olmak üzere farklı şehirlerden de paylaşımlar yaparak tatil rotasını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Bu tatilin Lopez için ayrı bir anlam taşıdığı da konuşuluyor. Çünkü ikiz çocukları Max ve Emme'nin üniversite hayatına başlamasına kısa bir süre kaldı. Ünlü yıldız daha önce yaptığı açıklamalarda çocuklarının büyüyüp yeni bir döneme adım atmasının kendisini hem gururlandırdığını hem duygulandırdığını söylemişti. Bu nedenle birlikte geçirilen bu tatilin aile için özel bir anı olarak kalması bekleniyor.

Madonna'ya Dikkat Çeken Selam

Jennifer Lopez'in en çok konuşulan paylaşımı ise gondolda çektiği kısa video oldu. Ünlü yıldız Madonna'nın 1984 yılında büyük ses getiren Like a Virgin klibine gönderme yapan eğlenceli bir video hazırladı. Paylaşımına da "Bunu yapmak zorundaydım." notunu ekleyince hayranları bu sürpriz detayı hemen fark etti.

Lopez'in hem şık tarzı hem nostaljik göndermesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kimi takipçileri Madonna'ya yapılan bu selamı çok beğenirken kimileri de Venedik manzarası eşliğinde çekilen görüntülerin adeta bir film sahnesini andırdığını söyledi. Görünen o ki Jennifer Lopez sadece müziği ve oyunculuğuyla değil tatil paylaşımlarıyla da gündem olmayı sürdürüyor.