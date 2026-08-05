Devrim Özkan'ın Paylaşımı Sonrası Gözler O İsme Çevrildi

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş son dönemin en çok konuşulan oyuncu ikililerinden biri haline geldi. Birlikte rol aldıkları Yeraltı dizisinde sergiledikleri uyum zaten izleyicilerin dikkatini çekiyordu. Ancak son günlerde gündem sadece performansları değil, özel hayatları oldu. İkili hakkında bir süredir aşk yaşadıkları yönünde iddialar konuşulurken peş peşe gelen gelişmeler bu söylentileri yeniden alevlendirdi.

Özellikle sezon arasını değerlendirmek için gittikleri Amerika tatilinde birlikte görüntülenmeleri magazin gündemine damga vurdu. El ele yürürken çekilen kareler kısa sürede sosyal medyada yayılırken hayranları da ikili hakkında çok sayıda yorum yaptı.

Romantik Paylaşım Dikkat Çekti

Aşk iddialarını yeniden gündeme taşıyan son gelişme ise Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım oldu. Güzel oyuncu kendisine gönderilen kırmızı gülü takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Çiçeğin kimden geldiğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada birçok kişi bunun Deniz Can Aktaş'tan gelmiş olabileceğini öne sürdü. Elbette bu yorumlar tamamen kullanıcıların tahminlerinden ibaret. Ancak kırmızı gül paylaşımı ikiliyle ilgili konuşulan iddiaların yeniden gündeme gelmesine yetti.

Resmi Açıklama Henüz Gelmedi

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş cephesinden ilişkileriyle ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. Buna rağmen sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve birlikte görüntülendikleri anlar hayranlarının merakını daha da artırıyor.

Bir kesim ikilinin gerçekten birlikte olduğunu düşünürken bazı takipçiler ise kesin bir açıklama gelmeden yorum yapmanın doğru olmayacağını savunuyor. Şimdilik ortada doğrulanmış bir bilgi bulunmasa da hem Amerika tatilinde çekilen görüntüler hem de son kırmızı gül paylaşımı magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Görünen o ki dizi setinde başlayan yakınlık iddiaları, yeni paylaşımlarla uzun süre daha gündemde kalacak gibi duruyor.