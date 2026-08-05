Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya Aşkında Yeni Gelişme

Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya'nın ilişkisi doludizgin devam ediyor. Bir süredir birlikte olan ünlü çift sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Birlikte geçirdikleri keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı seven ikili bu kez yeni kareleriyle dikkat çekti.

Instagram'da paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri çiftin mutluluğunu gösteren karelere yoğun ilgi gösterirken paylaşımların altına çok sayıda güzel dilek ve tebrik mesajı bırakıldı.

Birlikte Geçirdikleri Anları Paylaşıyorlar

Murat Dalkılıç'ın özel hayatı uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Son dönemde ise ünlü şarkıcının oyuncu Özgü Kaya ile yaşadığı ilişki hayranları tarafından yakından takip ediliyor. İkili, birlikte çıktıkları tatillerden günlük hayatlarından ve özel anlarından zaman zaman fotoğraflar paylaşarak ilişkilerini gözlerden uzak yaşamamayı tercih ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerinin birinci yılını da sosyal medya üzerinden kutlayan çift o paylaşımlarıyla büyük ilgi görmüştü. Romantik kareler kısa sürede binlerce beğeni alırken hayranları da ikilinin uyumuna övgüler yağdırmıştı.

Yeni Kareler Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Bu kez de Instagram hesaplarından paylaştıkları yeni fotoğraflar gündem oldu. Samimi halleri ve mutlu görüntüleriyle dikkat çeken çift kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Fotoğraflara yapılan yorumlarda birçok takipçi Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın birbirlerine çok yakıştığını ifade etti. Bazı kullanıcılar ise çiftin yüzlerindeki mutluluğun karelere yansıdığını dile getirdi.

Şimdilik ilişkilerini sakin bir şekilde yaşamayı sürdüren ikili zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla hayranlarını da mutlu etmeye devam ediyor. Yeni kareler de kısa sürede büyük ilgi görürken Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çifti magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmayı sürdürüyor.