Konser Öncesi Skandal Anlar! Bülent Ersoy İçin Ne Dedi?

Bülent Ersoy konser vermek için bulunduğu Alaçatı'da sahne alacağı mekâna giderken vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Usta sanatçı güvenlik ekibi eşliğinde kalabalığın arasından ilerlerken çevrede bulunan birçok kişi de o anları telefonuyla kaydetti. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler beklenmedik bir nedenle gündem oldu.

İlk başta sıradan bir konser öncesi görüntüsü gibi görünen video kaydı yapan kişinin kullandığı ifadeler nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşımın ardından binlerce kişi görüntüler hakkında yorum yapmaya başladı.

Tepki Çeken Sözler Gündem Oldu

Videoda kayıt alan kişinin Bülent Ersoy için kullandığı ifadeler birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde duyulan sözlerin kırıcı ve saygısız olduğunu düşünen çok sayıda kişi bu tarz yorumların doğru olmadığını dile getirdi.

Öte yandan bazı kullanıcılar da ünlü isimlerin kamuoyunun önünde olmasının hakaret ya da aşağılayıcı ifadeleri normalleştirmemesi gerektiğini savundu. Kısa sürede farklı platformlara yayılan video sosyal medyada en çok konuşulan içeriklerden biri haline geldi.

Ersoy'dan Henüz Bir Açıklama Gelmedi

Görüntülerde Bülent Ersoy'un çevresindeki yoğun ilgi dikkat çekerken sanatçının güvenlik görevlileri eşliğinde sahne alacağı mekâna doğru ilerlediği görüldü. Yaşananlar sırasında Ersoy'un herhangi bir tepki vermediği de görüntülere yansıdı.

Sosyal medyada büyüyen tartışmalara rağmen usta sanatçıdan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Buna karşın birçok kullanıcı sanatçılara yönelik eleştirilerin hakaret içermemesi gerektiğini vurgulayan paylaşımlar yaptı. Konser öncesinde kaydedilen bu kısa video kullanılan ifadeler nedeniyle gündemin en çok konuşulan olaylarından biri olurken sosyal medyada saygı sınırları ve ünlü isimlere yönelik yorumların dozu da yeniden tartışılmaya başlandı.