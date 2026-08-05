Harbiye'yi Sallayan Gülşen Bu Kez İmajıyla Konuşuluyor

Gülşen sadece şarkılarıyla değil, sahne tarzı ve cesur seçimleriyle de sık sık konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Bu kez gündeme gelmesinin nedeni ise yenilediği imajı oldu. Ünlü şarkıcı, son konserinden çekilen kareleri Instagram hesabında paylaşınca takipçileri de yeni tarzını yorum yağmuruna tuttu.

50 yaşındaki sanatçı saç ve stilindeki değişiklikle dikkat çekerken paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kimileri Gülşen'in yeni görünümünü çok beğendiğini söylerken kimileri ise önceki tarzını daha çok sevdiğini dile getirdi. Her zamanki gibi sosyal medyada farklı görüşler ortaya çıktı.

Harbiye Konseri Büyük İlgi Gördü

Gülşen'in İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konser de yoğun ilgi gördü. Günler öncesinden tükenen biletler, sanatçının hâlâ ne kadar geniş bir hayran kitlesine sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yaklaşık iki buçuk saat boyunca sahnede kalan Gülşen sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Enerjisi, sahne performansı ve gösterisi gece boyunca izleyicilerden alkış aldı. Konser sonrasında sosyal medyada paylaşılan görüntüler de kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Yeni Şarkısıyla da Konuşuluyor

Ünlü şarkıcı son dönemde sadece yeni imajıyla değil "İtaat Yok" adlı şarkısıyla da adından söz ettiriyor. Yeni çalışmasıyla müzik listelerinde dikkat çeken Gülşen konser performansında da bu şarkıya özel bir yer verdi.

Konserden paylaştığı karelerde hem sahne kostümü hem de yenilenen tarzı takipçilerinin ilgisini çekti. Fotoğrafların altına binlerce yorum yapılırken, birçok hayranı sanatçının enerjisini ve yıllara meydan okuyan görünümünü öven mesajlar paylaştı.

Gülşen yaptığı her paylaşımda olduğu gibi bu kez de sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Yeni imajı konser performansı ve sahne enerjisiyle gündem yaratan ünlü şarkıcı hayranlarından tam not alırken magazin dünyasında da adından söz ettirmeye devam etti.