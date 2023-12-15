Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerinin Pendik'te kurşunlanması olayıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ardından, polis ekipleri iş yerine yapılan saldırının detaylarını belirledi. Motosikletli kişilerin iş yerine ateş açtığı tespit edilen incelemenin ardından, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Sabah saatlerinde özel harekat polisi de dahil edilen operasyonlarla birlikte şüphelilere ait adreslere baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında olayın azmettiricisi olarak değerlendirilen Ece Ronay'ın evine yapılan baskında, aynı zamanda 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.