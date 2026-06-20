Sosyal Medya Bu Değişimi Konuşuyor: Cem Yılmaz Resmen 20 Yaş Birden Gençleştі!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz mayıs ayında müjdesini verdiği ve adının GORA 4 GORA olacağını açıkladığı yeni film projesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sosyal medyada hazırlık sürecine dair zaman zaman heyecan yaratan kareler paylaşan Yılmaz bu kez geçirdiği köklü imaj değişikliğiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü komedyen siyaha boyadığı saçları ve nostaljik bıyık tarzıyla beğeni topladı.

Zamanı Tersine Çevirdi: Sakallar Gitti Saçlar Boyandı!

Yıllardır kır saçları ve sakallı tarzıyla görmeye alışık olduğumuz 53 yaşındaki komedyen canlandıracağı ikonik karakter Arif Işık'ın ruhuna bürünmek için radikal bir adım attı. Sakallarını tamamen kesen ve beyazlayan saçlarını kömür siyahına boyatan Cem Yılmaz bıraktığı nostaljik bıyığıyla adeta zaman makinesine binmiş hissi yarattı.

Sosyal Medya Ayakta: "Arif Işık Resmen Geri Döndü!"

Cem Yılmaz'ın setten paylaştığı son fotoğraflar G.O.R.A. hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Ünlü komedyenin 2004 yılındaki görüntüsüne neredeyse birebir kavuştuğunu gören sosyal medya kullanıcıları paylaşımların altına binlerce nostaljik ve övgü dolu yorum bıraktı.

Cem Yılmaz'ın yeni haline sosyal medya kullanıcılarından "Arif Işık geri dönmüş", "20 yıl gençleşmiş" ve "Eski Cem Yılmaz'ı gördük" yorumları yapıldı.