Buzlar Tamamen Eridi! Deniz Seki ve Bayhan'dan Survivor Finalinde Dostluk Pozu!

Dominik'teki Survivor birleşme partisinde barışan Deniz Seki ve Bayhan büyük final gecesinde yeniden bir araya geldi

Buzlar Tamamen Eridi! Deniz Seki ve Bayhan'dan Survivor Finalinde Dostluk Pozu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 12:02

Türk televizyon ve magazin tarihinin en unutulmaz en çok konuşulan küslüklerinden biri olan Deniz Seki ve Bayhan gerginliği yıllar sonra tatlıya bağlandı. Hatırlanacağı üzere efsanevi şarkıcı Deniz Seki, Acun Ilıcalı'nın özel daveti üzerine Dominik'e giderek Survivor birleşme partisine katılmıştı.

Adada yarışmacı olarak ter döken Bayhan'la bir araya gelen ünlü sanatçı yılların getirdiği tüm kırgınlıkları bir kenara bırakarak aralarındaki buzları eritmişti. Dominik'te atılan bu tarihi barış adımı büyük final gecesinde de devam etti.

Yıllar Sonra Gelen Tarihi Yüzleşme ve Kucaklaşma

2000'li yılların başındaki bir müzik yarışmasında yaşanan ve hafızalara kazınan o gergin diyalog Survivor 2026 platformunda tamamen tarihe karıştı. Birleşme partisinde kameralar karşısında birbirlerine sarılarak geçmişe sünger çeken ikili izleyicilere duygusal anlar yaşatmıştı.

Bu anlamlı dostluk köprüsü Survivor'ın İstanbul'da düzenlenen görkemli final gecesinde de yıkılmadı. Yarışmanın finalistlerinin ve eski yarışmacılarının bir araya geldiği bu dev geceye Deniz Seki de izleyici olarak katıldı.

Sosyal Medyayı Sallayan Barış Fotoğrafı

İkili Survivor'ın finalinde yeniden bir araya geldi. Bayhan ve Deniz Seki birlikte verdikleri pozu sosyal medyada yayınladı.

Gecenin en dikkat çekici anlarından birine imza atan ikili yan yana gelerek samimi bir şekilde objektiflere gülümsedi. Tarihi kare yüklenir yüklenmez sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

 

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