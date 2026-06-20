Başrol Değişikliği Sonrası İlk Bomba! Durul Bazan Sevdam Karadeniz Kadrosundа!

Sevdam Karadeniz dizisinin kadrosuna Durul Bazan katıldı. Başarılı oyuncu dizide Mahmut Yeniceli karakterini canlandıracak.

Başrol Değişikliği Sonrası İlk Bomba! Durul Bazan Sevdam Karadeniz Kadrosundа!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 12:28

Yeni sezonun en iddialı ve merakla beklenen yapımlarından biri olan Sevdam Karadeniz'in hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başrol oyuncularında yaşanan sürpriz değişiklikle adından söz ettiren ve yeni kadrosu büyük bir merak konusu olan diziden bomba bir transfer haberi geldi. Türk sinema ve televizyon dünyasının en yetenekli karakter oyuncularından Durul Bazan projeye dahil oldu.


Trabzon Maçka'da Karadeniz Rüzgarı Esecek

Mia Yapım imzasıyla ekrana taşınacak olan dizinin çekim yeri ve Durul Bazan'ın hayat vereceği karakterin detayları da netleşti. Karadeniz'in eşsiz doğasında, Trabzon'un tarihi ve görsel güzellikleriyle ünlü Maçka ilçesinde çekilecek olan dizide Bazan kilit bir role hayat verecek.


Şerif Erol ve Durul Bazan Baba-Oğul Oluyor

Dizide Türk tiyatrosu ve ekranlarının usta ismi Şerif Erol'un canlandıracağı Durali Yeniceli karakterinin oğlu Mahmut Yeniceli olarak izleyici karşısına çıkacak olan Durul Bazan güçlü oyunculuk performansıyla Karadeniz hikayesine bambaşka bir soluk getirecek. Başrol krizinin ardından usta isimlerle kadrosunu güçlendiren yapımcı Banu Akdeniz'in projenin diğer önemli karakterleri için görüşmelerini titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.

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