Aşkını Sosyal Medyadan Haykırdı! İrem Derici'den Melih Kunukçu'lu Romantik Paylaşım!

Türk pop müziğinin dobra, enerjik ve başarılı isimlerinden İrem Derici özel hayatındaki mutluluğunu sosyal medyadan ilan etmeye devam ediyor. Her yaptığı açıklama ve attığı her adım olay olan ünlü şarkıcı bir süredir gözlerden uzak yaşadığı aşkını bu kez oldukça romantik ve iddialı bir paylaşımla gözler önüne serdi. Derici sevgilisi Melih Kunukçu'yla çekildiği samimi bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

İrem Derici'den İlan-ı Aşk

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve hayranlarıyla her anını paylaşan güzel popçu sevgilisi Melih Kunukçu'yla birlikte objektif karşısına geçtiği karesine eklediği notla aşkını bir kez daha haykırdı. Derici ilişkisindeki tutkuyu ve sevgilisine olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti:

"Sende kullandım ben hepsini bitti hayattaki tüm şansım."

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Aşk hayatında aradığı mutluluğu Melih Kunukçu'da bulan İrem Derici'nin bu aşk dolu ve iddialı paylaşımı Instagram'da kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü şarkıcının dostları ve hayranları çiftin uyumuna övgüler yağdırırken paylaşıma; "Aşk sana çok yakışıyor İrem", "Nazar değmesin, çok mutlusunuz" ve "İşte aranan aşk bulundu" şeklinde tebrik mesajları yağdı.

Şarkılarındaki başarısını özel hayatına da taşıyan Derici'nin bu romantik karesi magazin dünyasının en tatlı gelişmeleri arasında yerini aldı.