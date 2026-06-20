Sevenleri Korktu! Duayen Oyuncu Menderes Samancılar Ameliyat Masasına Yattı!

Türk sineması ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Menderes Samancılar sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını ve sanat dünyasını korkuttu. Bir süredir gözlerden uzak olan 72 yaşındaki usta aktörün hastane odasından yaptığı açıklama kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Hastane Odasından Sevenlerine Seslendi

Rol aldığı projelerdeki güçlü duruşu ve beyefendi kişiliğiyle tanınan usta oyuncu ameliyat önlüğüyle çekilmiş bir fotoğrafını kişisel Instagram hesabından paylaştı. Geçirdiği operasyonun detayları hakkında derin bir bilgi vermeyen Samancılar sağlık durumunun iyi olduğunu belirten bir not düşerek kendisinden haber bekleyen milyonlarca hayranının yüreğine su serpti.

Sanat Dünyası Menderes Samancılar İçin Tek Yürek Oldu

Usta oyuncunun hastanede olduğunu öğrenen meslektaşları ve dostları paylaşımın altına adeta geçmiş olsun mesajları yağdırdı. Yeşilçam'dan günümüz sinemasına kadar birçok jenerasyonun saygısını kazanan sanatçı için adeta dijital bir sevgi çemberi oluşturuldu.

Samancılar'ın bu paylaşımının altına; Seda Bakan, Ece Uslu, Meltem Cumbul, Talat Bulut, Şebnem Bozoklu, Itır Esen, İpek Tuzcuoğlu ve Cem Davran gibi birçok ünlü isim geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ünlü isimlerin yanı sıra binlerce sinemasever de "Türk sinemasının çınarı dualarımız seninle", "Acil şifalar dileriz büyük usta seni ekranlarda görmek istiyoruz" şeklinde destek yorumlarında bulundu. Operasyonun ardından dinlenme sürecine geçen Menderes Samancılar'ın doktorlarının onayının ardından kısa sürede taburcu olması bekleniyor.