Polat Ailesinde Kara Bulutlar: Dilan Polat Hastaneye Yatırıldı, Ziyaretler Yasaklandı!

Son dönemde mahkeme süreçleri ve lüks yaşantılarıyla Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Dilan Polat ailesini sarsan peş peşe acı gelişmelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen ve bir süredir adeta sırra kadem basan ünlü ismin ciddi bir sağlık kriziyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Eşi Engin Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu Dilan Polat'ın tedavi süreciyle ilgili peş peşe çarpıcı açıklamalar yaptı.

Üst Üste Gelen Acılar Yıkıma Neden Oldu

Polat ailesi son haftalarda magazin ve üçüncü sayfa haberlerine yansıyan trajik bir olayla sarsılmıştı. Hatırlanacağı üzere; 3 Haziran'da Çeşme Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırıda Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması olan Can Polat hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu kanlı infazın ardından derin bir yas sürecine giren aile psikolojik olarak zor günler geçirmeye başladı.

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Hastaneye yatış sürecinden hemen önce Dilan Polat'ın milyonlarca takipçisi bulunan Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube dahil olmak üzere aktif olarak kullandığı tüm sosyal medya hesaplarına resmi erişim engeli getirilmişti. Hayranlarının meraklı bekleyişi sürerken acı gerçeği eşi Engin Polat sosyal medya üzerinden yaptığı şu duygusal paylaşımla ilan etti:

"Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide ben ise tekim..."

"Ziyaretler Kısıtlı Telefon Kullanamıyor"

Dilan Polat'ın sağlık durumu ve hastanedeki tedavi sürecine dair en net detayları ise kız kardeşi Sıla Doğu paylaştı. Kendisine ait onaylı yayın kanalı üzerinden sevenlerine seslenen Doğu ablasının durumunun ciddi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dilan şu an doktorlarının kontrolünde ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır.

Mesajının devamında kardeşinin çocukları ve ailesi için yeniden ayağa kalkmak adına elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Sıla Doğu bu hassas döneme dair anlayış gösteren herkese teşekkür ederek sevenlerinden dua beklediklerini ifade etti.