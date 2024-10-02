Sorgu'nun yayın tarihi açıklandı!

TOD’un merakla beklenen yeni dizisi Sorgu için geri sayım başladı! Tanıtımlarıyla büyük ilgi çeken dizi 10 Ekim’de yayın hayatına başlıyor! Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de eş zamanlı yayınlanacak olan TOD STUDIOS imzalı dizinin karakter afişleri de izleyicinin beğenisine sunuldu.

Sorgu'nun yayın tarihi açıklandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-10-2024 15:36

Yapımcılığını Karga 7 Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu, senaryosunu Nuray Uslu ve Milay Ezengin’in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Hazal Kaya, Çağlar ErtuğrulBoncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer, Ebru Aykaç, Burak Hakkı, Ezgi Tombul, Deniz Karaoğlu, Umut Kaya, Asu Lal Burnak, Zeynep Kızıltan ve Şehsuvar Aktaş gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

10 Ekim’den itibaren her Perşembe TOD’da ekrana gelecek olan Sorgu’nun konusu ise şöyle; sorgu biriminin tek kadın memuru olan Cihan Manoğlu’nun (Hazal Kaya) babası Hayati, ölü bulunur. Bu şüpheli ölümün dosyası Cihan gibi sorgu memuru olan mesai arkadaşı Metin Yazıcı’ya (Çağlar Ertuğrul) verilir. Dosyayla ilgili gerçekler ortaya çıktıkça Cihan ve Metin duygularıyla sınanacaktır. Zira bu hikayede potansiyel bir cinayet şüphelisine dönüşmeyecek hiç kimse yoktur!

Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de eş zamanlı yayınlanacak olan TOD STUDIOS yapımı “Sorgu " ilk 2 bölümüyle 10 Ekim’de sadece TOD’da!

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