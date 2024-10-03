Sorgu'dan yeni fragman yayınlandı

Her bölüm izleyiciye “bir gerçek kaç yalandan oluşur?” sorgusu yaptıracak olan dizinin kadrosunda; Hazal Kaya, Çağlar Ertuğrul, Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer, Ebru Aykaç, Burak Hakkı, Ezgi Tombul, Deniz Karaoğlu, Umut Kaya, Asu Lal Burnak, Zeynep Kızıltan ve Şehsuvar Aktaş gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de eş zamanlı yayınlanacak Sorgu’nun ilk iki bölüm konusu ise şöyle;

Emniyet’te gerçekleşen reformdan sonra 7 numaralı sorgu biriminin gündemi yoğundur. Yazıcı, Tolga, ekibin tek kadın polisi Cihan ve birime yeni atanan Süleyman’la birlikte dört kişi olan ekip henüz cesedi bulunmuş bir genç kız olan Dilek Hancı’nın cinayetini soruşturmaya başlar. Hem yeni sisteme hem birbirlerine alışmaya çalışan ekibin bağları, Yazıcı’nın bir dosyaya talip olmasıyla gerilir. Çünkü bu dosya, çalışma arkadaşı Cihan’ın babasının ölümüyle ilgilidir. Üstelik başta Cihan olmak üzere sayısız şüpheli vardır.

Dilek Hancı’nın yakın arkadaşı sorguya alınır ve Dilek’in gizli bir ilişkisi olduğunu söyler. Bu sorgu sırasında Cihan ve Süleyman arasında bir kavga yaşanır ve ekipteki gerginliğe bir yenisi daha eklenir. Üstelik Süleyman da, Yazıcı’yla birlikte babasının dosyası hakkında çalışmaktadır artık. Yazıcı ise bir yandan ailesindeki sorunlarla uğraşırken bir yandan Cihan’ı korumak istemektedir. Çünkü bu kadına karşı bir çekim hissetmektedir. Yine de duyguları, profesyonelliğinin önüne geçmez ve finalde Cihan’la karşı karşıya gelirler. Cihan’ın, kendisini suçlu duruma düşürecek bir fotoğrafı kaybetmesiyle gerilim artar.