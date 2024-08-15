Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu

Şoray Uzun ailesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapıyor.

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2024 13:44

Şoray-Elçin Uzun çifti, Çeşme’de tatil yaparken kaldıkları otelin plajında ailece keyifli anlar yaşadı. Plajda denizin tadını çıkaran aile, eğlenceli bir frizbi oyunu oynarken objektiflere yansıdı.

Ailenin suyun içinde birbirlerine frizbi atarak oynadıkları oyunda, frizbiyi düşürmeden en fazla havada yakalayabilen dondurmayla ödüllendirilirken, kaybeden ise evin en küçük üyesi Selimcan’ı kucağında taşıma cezasına çarptırıldı.

Önce babası Şoray Uzun, ardından ağabeyi Okan Uzun’un kaybettiği bu renkli mücadelede, Selimcan her şekilde kucakta taşınma hakkını kazandı. Küçük çocuğun attığı sevinç çığlığı, plajda keyifli anların yaşandığını gözler önüne serdi.

Ailenin bu eğlenceli anları, plajdaki diğer tatilcilerin de ilgisini çekti ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

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