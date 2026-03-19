“Sonunda Sen” Filminin Fragmanı Yayınlandı

Dijital platform Netflix, başrollerini Eda Ece ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı Sonunda Sen filmi için ilk fragmanı yayınladı. Ege’nin dikkat çeken noktalarından Urla’da geçen yapım, romantik hikâyesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmden paylaşılan ilk görseller de kısa sürede dikkat çekti. Yapımın, romantik türdeki yeni projeler arasında yer alması bekleniyor.

Güçlü Kadro ve Deneyimli Ekip

Filmin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta yer alıyor. Senaryo ise Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alındı.

Yapımcılığını Saner Ayar ve Ayşe Eşmeli Ayar üstleniyor. Ayrıca projede yaratıcı yapımcı olarak Çiğdem Geyik görev alıyor.

Oyuncu kadrosunda Eda Ece ve Kaan Yıldırım’ın yanı sıra Seren Şirince, Pelin Uluksar ve Devrim Yakut yer alıyor.

Romantik Hikâye Dikkat Çekiyor

Filmde Aslı karakteri, kariyerinde başarılı olmasına rağmen aşk hayatında istediğini bulamayan bir kadın olarak izleyici karşısına çıkıyor. Sevgililer Günü’nü yalnız geçirmemeye kararlı olan Aslı, bu kez dileğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ancak beklenmedik gelişmeler, planlarını değiştiriyor. Urla’da yaşanan bir karışıklık, Aslı’yı farklı bir yolculuğun içine sürüklüyor. Bu süreçte karşılaştığı olaylar, hayatının yönünü değiştirecek gelişmelere neden oluyor.

27 Mart’ta Yayınlanacak

“Sonunda Sen” filmi, 27 Mart Cuma günü Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak. Fragmanın yayınlanmasının ardından film, kısa sürede merak edilen yapımlar arasında yer aldı.

Romantik hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, platformun yeni projeleri arasında öne çıkıyor.