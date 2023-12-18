Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Serenay Sarıkaya, "Ateşe Düştüm" şarkısında adının aşk dedikodularına karıştığı Mert Demir'e vokal yaptığı haberlerini doğruladı. İşte detaylar...

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-12-2023 10:06

Bir süre önce Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine gelmişti. Hatta güzel oyuncunun "Ateşe Düştüm" şarkısında Demir'e vokal yaptığı da konuşulanlar arasındaydı.

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 13. Sosyal Medya Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Serenay Sarıkaya, tören sonunda magazin gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Sorular arasında bu iddialar da vardı. 

31 yaşındaki oyuncu, "Ateşe Düştüm" şarkısında vokal yaptığını, sözlerinde "Evet, şarkıda vokal benim tarafımdan yapıldı" diyerek onayladı.

Ünlü oyuncu, "Aşk iddialarına nasıl yanıt veriyorsunuz?" sorusuna, "Durun bakalım" cevabını verdi.

Benzer Haberler
Tuğçe Kandemir evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler... Tuğçe Kandemir evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...
Serenay Sarıkaya geceye tarzıyla damga vurdu! Serenay Sarıkaya geceye tarzıyla damga vurdu!
Gökçe Bahadır ile Salih Bademci'nin düeti sosyal medyayı salladı Gökçe Bahadır ile Salih Bademci'nin düeti sosyal medyayı salladı
Bülent Ersoy, cinsel ilişki sürelerinden dert yandı: 'Öyle çok uzunu da sevmem de...' Bülent Ersoy, cinsel ilişki sürelerinden dert yandı: 'Öyle çok uzunu da sevmem de...'
Turabi'nin 'Survivor'a gitmeden sevişelim Turabi'nin 'Survivor'a gitmeden sevişelim" diyen takipçisine verdiği yanıt olay oldu!
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman isyan etti: Siz artık haddinizi aştınız! Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman isyan etti: Siz artık haddinizi aştınız!
ÇOK OKUNANLAR
Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
  • 18-12-2023 10:06

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!
  • 18-12-2023 09:51

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor
  • 13-12-2023 11:14

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman isyan etti: Siz artık haddinizi aştınız!
  • 18-12-2023 10:46

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman isyan etti: Siz artık haddinizi aştınız!

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...
  • 13-12-2023 11:44

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...