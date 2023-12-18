Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Bir süre önce Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine gelmişti. Hatta güzel oyuncunun "Ateşe Düştüm" şarkısında Demir'e vokal yaptığı da konuşulanlar arasındaydı.



İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 13. Sosyal Medya Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Serenay Sarıkaya, tören sonunda magazin gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Sorular arasında bu iddialar da vardı.



31 yaşındaki oyuncu, "Ateşe Düştüm" şarkısında vokal yaptığını, sözlerinde "Evet, şarkıda vokal benim tarafımdan yapıldı" diyerek onayladı.



Ünlü oyuncu, "Aşk iddialarına nasıl yanıt veriyorsunuz?" sorusuna, "Durun bakalım" cevabını verdi.