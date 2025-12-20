"Sonunda Başardım": İrem Derici İlk Evini Aldı, İçini Muhabirlere Döktü.

Dobra tavırlarıyla tanınan ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Etiler’de bir mekan çıkışı magazin muhabirlerine içini döktü. Hayatında köklü değişiklikler yapan Derici, hem evlilik tarihini müjdeledi hem de ilk kez ev sahibi olmanın gururunu paylaştı.

2026 Eylül’de Düğün Var!

Nişanlısı Melih Kunukçu ile mutlu bir beraberlik sürdüren İrem Derici, hayranlarının merakla beklediği o tarihi açıkladı. Ünlü şarkıcı, 2026 yılının Eylül ayında nikah masasına oturacaklarını resmen duyurdu.

"Küfrü Bile Bırakıyorum, Anne Olmaya Hazırım"

İlişkilerindeki "toksik" tavırlarıyla sık sık kendisini tiye alan Derici, bu kez bambaşka bir İrem olarak hayranlarının karşısına çıktı. "İlişkide toksik biri misiniz?" sorusuna samimiyetle yanıt veren şarkıcı, değişim sürecini şu sözlerle anlattı:

“Genel olarak toksik bir insanım ama bu Melih’le değişti. Küfrü bile bırakma aşamasındayım. Kendimi eğitiyorum çünkü artık bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Kendimi buna hazır hissediyorum. Benim gibi manyakların çocukları vatana millete hayırlı olur.”

İlk Yatırım: "Kocamla Yaşayıp Çocuk Büyüteceğim Bir Ev Aldım"

Yıllardır süren sahne çalışmalarının karşılığını nihayet somut bir yatırıma dönüştürdüğünü söyleyen Derici, ilk evini aldığını müjdeledi: