Songül Öden’in Annesini Hastanelik Eden Kıvanç Tatlıtuğ Sahneleri!

Bir dönemin efsane yapımı Gümüş dizisiyle şöhreti yakalayan Songül Öden kariyerinin ilk yıllarına ait şok bir aile itirafında bulundu!

Yayın Tarihi : 16-05-2026 22:03

Gümüş dizisi yayınlandığı yıllarda büyük ses getirmişti. Dizinin başrol oyuncuları Songül Öden ile Kıvanç Tatlıtuğ ise kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Songül Öden yıllar sonra katıldığı bir programda o günlere dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Annem Oyunculuğa Karşı Çıktı”

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan güzel oyuncu meslek hayatının ilk döneminde ailesiyle büyük sorunlar yaşadığını söyledi. Annesinin özellikle oyunculuk fikrine sıcak bakmadığını ve annesini ikna etmek için farklı bir yol seçip “TRT’de spiker olacağım.” dediğini anlattı. Bu sözleri stüdyoda büyük bit şaşkınlık yarattı. Devamında da ailesinin daha sakin ve düzenli bir iş istediğini, haber spikerliğinin annesine daha güvenli geldiğini söyledi.

Romantik Sahneler Büyük Kriz Yarattı

“Gümüş” dizisinin yayınlandığı dönemde yakınlaşma sahneleri uzun süre gündemden düşmemişti. Uzun süre konu olan sahneler Songül Öden’in annesinin ciddi sağlık sorunları yaşamasına sebep olmuş.

Ünlü isim “İlk öpüşme sahneleri sonrası annem birkaç kez hastaneye gitti. Tansiyonu yükseldi.” ifadelerini kullandı. Geleneksel aile yapısı içinde büyüdüğünü ve annesinin ekran karşısındaki görüntülere alışmakta zorlandığını belirtti.

Bugün o günleri gülümseyerek hatırlasa da geçmişte oldukça zor bir süreç yaşadığını “Şimdi komik geliyor ama o yıllar benim için çok üzücüydü.” cümlesiyle vurguladı.

“Sonra Her Şeye Alıştı”

Programdaki en dikkat çekici anlardan biri de annesiyle ilgili yaptığı espri oldu. “Artık şaka yapıyorum annem sonra Avrupa Birliği’ne girdi.” sözleriyle izleyicileri güldürdü. Başarılı oyuncu zaman içinde ailesinin sektörü kabullendiğini söyledi.

Ünlü oyuncunun açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. “Gümüş” dizisinin de yıllar geçmesine rağmen televizyon tarihindeki güçlü yeri bir kez daha ortaya çıktı.

