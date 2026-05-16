Nurgül Yeşilçay’dan Evlilik İtirafı: "Necati Bir Umutla Bekliyor!"

Güzel yıldız Nurgül Yeşilçay sürpriz bir organizasyon için İstanbul’a döndü. Geçtiğimiz yıl ani bir kararla İzmir’e yerleşmişti bu kez setler yerine bir sanat fuarında boy gösterdi. Yenikapı Dr. Mimarsinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki 6. ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’na katıldı ve dört özel seçkisiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Oyuncu sanattan özel hayatına taşınma kararından evlilik planlarına kadar çarpıcı açıklamalara imza attı.

"El Alemi Düşünürken 50 Yaşına Geldik"

Lise yıllarından beri resim sanatına tutkulu Yeşilçay içindeki bu yeteneği yıllarca neden sakladığını samimi bir dille itiraf etti. Çevresel baskıları örnek verdi ve "Çok resim yapardım ama hep 'El alem ne der' korkusu vardı içimde. Sonunda gücümü topladım ve ilk sergimi 2020 yılında açtım. Maalesef hemen ardından pandemi patladı ve kapatmak zorunda kaldık. El alemi düşüne düşüne 50 yaşına geldik işte" sözleriyle özeleştiri yaptı. Sosyal medyayı özgür bir alan olarak gördüğünü de ekleyen oyuncu, "Orada yönetmen yok, senarist yok, tamamen kendimim." dedi.

"İstanbul Aşkı Gençlikte Kaldı, Trafiği Hiç Özlememişim"

İzmir’deki sakin hayata alıştığı için megakentin yoğun temposuna dair sitemlerini de gizlemedi. İstanbul ile geçmişte büyük bir aşk yaşadıklarını ifade etti ve "Gençken şehirde bir şeyleri kaçırma korkusu oluyordu. Yeni bir mekan açılsa hemen gitmek isterdim. Şimdi ise buraya adım atar atmaz sabahtan beri trafikte kaldım. İstanbul'u hiç özlememişim ama işlerimiz için mecburen geleceğiz" ifadesini kullandı. Cem Özer ile evliliğinden olan oğlu Osman Nejat’ın oyunculuk yeteneğine de değinen Yeşilçay oğlunun setlerde büyüdüğü için bu sektöre mesafeli durduğunu belirtti. Yeni nesil oyuncular için ise "Şimdi ünlü olmak çok kolay oyuncu olmak ise hala çok zor." dedi.

"Necati’ye 'Bakarız' Dedim"

Haberin magazin kulislerini hareketlendiren kısmı ise evlilik sorularıyla geldi. Yapımcı Necati Kocabay ile uzun süredir mutlu bir birlikteliği olan Nurgül Yeşilçay evlilik konusundaki erteleme politikasını esprili bir dille anlattı. Kocabay'ın geçtiğimiz günlerde kendisine evlilik tarihini sorduğunu belirterek "Necati geçen gün 'Biz ne zaman evleneceğiz?' diye sordu. Ben de ona 'Aman bakarız' dedim. Adamcağız bir umutla bekliyor işte. Belki bir gün evleniriz o da ihtimaller dahilinde" diyerek herkesi güldürdü. Büyük bir düğün organizasyonuyla asla uğraşamayacağını dile getirdi ve dostlarına "Siz her şeyi ayarlayın, ben sadece imza atmaya gelirim." şartını koştuğunu belirtti.