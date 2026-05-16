Fatih Terim’in Kızından Aşk Haykırışı: Buse Terim’in Kalbini Çalan O İsim Kim?

Moda dünyasının başarılı olduğu kadar sık sık eleştirilere de maruz kalan ismi Buse Terim kendi markasının son davetinde çifte mutluluk yaşadı. Bir sene önce tam 10 yıl süren ve iki çocukla taçlanan evliliğini sessiz sedasız bitiren Terim uzun süren kalbinin sessizliğini bozdu. Teknik direktör Fatih Terim’in küçük kızı artık Batu Son ile olan birlikteliğini gizleme gereği duymuyor. Sosyal medyada peş peşe paylaştığı aşk dolu kareler "Yeniden doğdum" haykırışı gibi.

10 Yıllık Evliliğe Anlaşmalı Veda

Volkan Bahçekapılı ile 2014 yılında dillere destan bir düğünle evlenmiş magazin camiasının örnek çiftleri arasında yer almıştı. Kızları Nil ve Naz’ın doğumuyla büyüyen yuvaları geçtiğimiz aylarda ani bir krizle sarsıldı. Evliliklerine ikinci bir şans verseler de ikili mart ayında tek celsede yollarını ayırdı. Boşanma gerçekleştikten sonra olgun bir duruş sergileyen modacı "Nasıl evlenmek normalse ayrılmak da o kadar normal. Biz ömür boyu anne babayız." demişti.

Kalbinin Yeni Sahibi Batu Son

Kendini tamamen işine ve kızlarına adayan 35 yaşındaki Buse Terim’in kalbini çalan isim ise iş insanı Batu Son oldu. İlişkilerinin başında basından ve meraklı gözlerden köşe bucak kaçmayı tercih etseler de çift aşkın enerjisine daha fazla karşı koyamadı. Beğenilen stil danışmanı instagram hesabından sevgilisinin omzuna yaslandığı bir fotoğrafı "Seni seviyorum" notuyla paylaşarak magazin kulislerine ilk bombayı düşürdü.

"Hayatımın Destek Sistemi"

Taze aşıklardan gelen son kareler ise aşkın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Buse Terim’in kendi moda markası için düzenlediği görkemli davette gözler hemen yanındaki isme yani Batu Son’a çevrildi. Sevgilisini bu önemli gününde onu bir an bile yalnız bırakmayarak Terim’den tam not aldı. Davet sonrası sevgilisiyle peş peşe romantik pozlarını yayınlayan Terim fotoğrafın altına "Hayatımın destek sistemi" yazarak aşkını adeta ilan etti.

Magazin Dünyası Bu Aşkı Konuşuyor

Fatih Terim’in bu yeni damat adayına nasıl baktığı şimdiden merak konusu olurken hayranları ünlü ismin yüzündeki mutluluğa odaklanmış durumda. Görünen o ki Terim ve Batu Son çifti, önümüzdeki günlerde de romantik kareleriyle magazin sayfalarını süslemeye devam edecek.