Boran Kuzum Hakkındaki Söylentiler Sosyal Medyayı Karıştırdı

Son dönemin dikkat çeken oyuncusu Boran Kuzum bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu hakkındaki “İstanbul’dan ayrıldı Amerika’ya yerleşti” iddiaları kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Sessizliğini uzun süre korusa da sonunda açıklama yaptı.

“ABD’ye Yerleşti” İddiası Gündem Oldu

“Big Mistakes” dizisinin başarılı yıldızı için son günlerde farklı söylentiler ortaya çıktı. Bazı sosyal medya hesapları ile magazin sayfaları oyuncunun kariyer planını Amerika üzerine kurduğunu öne sürdü.

İddialarda Kuzum’un Los Angeles’a taşındığı ve meslek hayatını artık ABD’de sürdüreceği ileri sürüldü. Haberler kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Yanıt Verdi

Hakkındaki söylentiler sonrası Boran Kuzum’dan net bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Taşınmadım” notunu kullandı.

Kısa açıklama gündemdeki iddialara yanıt niteliği taşıdı. Oyuncunun paylaşımı sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Sevenleri başarılı ve yakışıklı aktörün yurtdışı macerasına atılmamasına oldukça sevindi.

Başarılı Kariyeriyle Dikkat Çekti

1992 yılında Ankara’da dünyaya gelen Boran Kuzum İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitim aldı. Oyunculuk kariyerine 2015 yılındaki “Analar ve Anneler” dizisiyle başladı.

Başarılı isim daha sonra “Vatanım Sensin” ve “Kimler Geldi Kimler Geçti” projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle genç kuşağın dikkatle takip ettiği oyuncular arasındaki Kuzum farklı yapımlardaki performansıyla öne çıktı.

Yeni Projeleri Gündemde

Hayranları Boran Kuzum’u daha fazla ekranlarda görmek istediklerini dile getirdi. Önümüzdeki günlerde genç oyuncunun nasıl projelerle seyirci karşısına çıkacağı merak konusu.