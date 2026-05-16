Cansever’den Hayranlarına Hem Üzücü Hem Sevindirici Haber!

Cansever kendine has tarzıyla 90’lı yılları kasıp kavurmuştu. Geçtiğimiz birkaç yıldır Almanya’da sürdürdüğü lösemi mücadelesinde en kritik virajı döndü. Kan kanserine yakalandığını duyurduğunda hayranlarını derin bir üzüntüye boğmuş olsa da usta sanatçıdan haftalardır beklenen o güzel haber geldi.

Hayranlarının Dualarıyla Kritik Ameliyat Gerçekleşti

Almanya’daki hastane odasından paylaştığı videolarla sık sık takipçilerinden dua isteyen arebesk ve fantezi müzik yıldızının urumu hakkında ilk resmi açıklamayı menajeri yaptı. Erhan Arı aylardır titizlikle yürütülen lösemi tedavisinin en önemli adımı ilik naklinin başarıyla tamamlandığını müjdeledi. Cansever ise perasyon sonrası hastanede gözetim altındayken yayınladığı mesajda "Şu an gayet iyiyim ve her şey doktorlarımın kontrolü altında. Önümüzde kontroller ve terapilerle geçecek 6 aylık bir hassas süreç var." dedi ve durumunun stabil olduğunu, tedavisinin devam edeceğini ifade etti.

Sahnelerden 1 Yıl Boyunca Uzak Kalacak

Operasyon başarılı geçtikten sonra hayranları usta sanatçının sahnelere döneceği günü iple çekerken menajerlik şirketinden hayati bir bilgi geldi. Şirket Cansever’in bağışıklık sisteminin korunması adına çok sıkı tedbirler uygulanacağı ve tam anlamıyla toparlanabilmesi için yaklaşık 1 yıl boyunca kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiğini açıkladı. "Sanatçımızın bu hassas dönemde kapalı mekanlarda veya yoğun kalabalıklar önünde sahne alması sağlığı açısından kesinlikle uygun görülmemiştir." cümlesiyle konserlerin ertelendiği duyuruldu.

Sahneler Yasak Ama Stüdyo Kapıları Açık!

Ajans sanatçının sahnelerden uzak kalacağı bu zorunlu dinlenme dönemini boş geçirmeyeceğini ve sağlığını tehlikeye atmayacak steril koşullarda stüdyo çalışmalarına devam edeceğini müjdeledi. Şu an için hayatındaki önceliği sağlığına verse de yeni şarkılarını hazırlayıp hayranlarına en sağlıklı haliyle geri dönmeye kararlı. Haberin en sevindirici yanı Cansever’in müziğe olan tutkusunun hiçbir şekilde engellenemeyeceğinin anlaşılması oldu.