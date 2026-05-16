Dizi Setindeki Arkadaşlık Evlilikle Bitti! İşte Yılın Düğünü

Türkiye ve Özbekistan ortaklığındaki tarihi yapım “Bozkır Arslanı Celaleddin” yıllar sonra dev bir magazin olayının fitilini ateşledi. Dizi seti arkadaşlığı zaman içinde büyük bir aşka evrildi. Yakışıklı oyuncu Emre Kıvılcım ile Özbekistan’ın yıldız ismi Yulduz Rajabova birlikteliklerini muhteşem bir düğün merasimiyle taçlandırdı. Sosyal medya ve magazin gündemi ise bu haber karşısında hem şaşkın hem sevinçli!

Önce Sade Nikah Sonra Görkemli Eğlence

Ünlü çift evlilik yolundaki ilk resmi adımı geçtiğimiz aylarda atmıştı. Aile arasındaki sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmeleriyle ilişki resmiyet kazandı. Asıl kutlama için ise gelin hanımın memleketi olan Özbekistan seçildi. Taşkent’teki düğün merasimi nikahın sadeliğinin aksine oldukça görkemli, gösterişli ve geleneksel motiflerle bezeli bir organizasyona sahne oldu. İki farklı kültürün buluştuğu gece davetlilerin hafızalarında yer etti.

Şıklıkları Göz Kamaştırdı

Özbekistan’daki düğünden ilk kareler çiftin hayranları ve yakın dostları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraflar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Şıklık yarışı geceye damga vursa da gelin ve damadın zarafeti büyük övgü topladı. Yulduz Rajabova’nın modern ve geleneksel detaylı gelinliği ile Emre Kıvılcım’ın şık damatlık seçimi tam not aldı. Çiftin neşeli ve uyumlu halleri "Setteki o büyük aşk gerçek hayatta da parlıyor." yorumlarına yol açtı.

Sınırları Aşan Kültür Köprüsü

Dizideki Celaleddin Harzemşah ve Kutlu Bike karakterlerinin destansı aşkı bu düğünle birlikte gerçek dünyaya taşınmış oldu. Hayranları altı yıl önceki bu projenin böylesine mutlu bir sona ulaşması dolayısıyla büyük sevinç yaşadı. Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültürel bağları da güçlendirmeye vesile düğün 2026’nın en renkli uluslararası magazin haberleri arasındaki yerini şimdiden aldı.